خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتشار مجموعه داستان «زایمان در چهارراه مولوی»

انتشار مجموعه داستان «زایمان در چهارراه مولوی»
کد خبر : 1673485
لینک کوتاه کپی شد.

مجموعه داستان کوتاه «زایمان در چهارراه مولوی» تازه‌ترین اثر جابر مطهری‌زاده، نویسنده معاصر، با نگاهی عمیق به زندگی انسان‌های درگیر با فقر، تنهایی، عشق ناکام و وسواس‌های ذهنی، روانه بازار کتاب شد.

به گزارش ایلنا، این مجموعه شامل چندین داستان کوتاه است که با زبانی شاعرانه و روایت اول‌شخص، شخصیت‌هایی را به تصویر می‌کشد که در میانه بحران‌های عاطفی و اجتماعی، به دنبال راهی برای رهایی و بازتعریف زندگی خود هستند. از «قرارمان پنج‌شنبه» و «درد دندان» تا «من نویسنده شدم؟»، هر داستان آینه‌ای است از جدال انسان با خود و جهان پیرامونش.

مطهری‌زاده در این اثر، مرز میان واقعیت و خیال را بارها می‌شکند و با پایان‌های باز، خواننده را به تأمل در معنای زیستن، خلق و امید دعوت می‌کند. جهان‌بینی کتاب، تلفیقی از پذیرش تلخی‌های زندگی و ایمان به قدرت خلاقیت به‌عنوان ابزاری برای رستگاری است.

داستان‌ها با زبانی صمیمی و بی‌پرده روایت می‌شوند و به شکلی آرام، خواننده را تا پایان با خود همراه می‌کنند

«زایمان در چهارراه مولوی» توسط انتشارات سیب سرخ منتشر شده و هم‌اکنون در کتاب‌فروشی‌های سراسر کشور و فروشگاه‌های آنلاین عرضه می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور