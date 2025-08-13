انتشار مجموعه داستان «زایمان در چهارراه مولوی»

به گزارش ایلنا، این مجموعه شامل چندین داستان کوتاه است که با زبانی شاعرانه و روایت اول‌شخص، شخصیت‌هایی را به تصویر می‌کشد که در میانه بحران‌های عاطفی و اجتماعی، به دنبال راهی برای رهایی و بازتعریف زندگی خود هستند. از «قرارمان پنج‌شنبه» و «درد دندان» تا «من نویسنده شدم؟»، هر داستان آینه‌ای است از جدال انسان با خود و جهان پیرامونش.

مطهری‌زاده در این اثر، مرز میان واقعیت و خیال را بارها می‌شکند و با پایان‌های باز، خواننده را به تأمل در معنای زیستن، خلق و امید دعوت می‌کند. جهان‌بینی کتاب، تلفیقی از پذیرش تلخی‌های زندگی و ایمان به قدرت خلاقیت به‌عنوان ابزاری برای رستگاری است.

داستان‌ها با زبانی صمیمی و بی‌پرده روایت می‌شوند و به شکلی آرام، خواننده را تا پایان با خود همراه می‌کنند

«زایمان در چهارراه مولوی» توسط انتشارات سیب سرخ منتشر شده و هم‌اکنون در کتاب‌فروشی‌های سراسر کشور و فروشگاه‌های آنلاین عرضه می‌شود.

انتهای پیام/