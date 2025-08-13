انتشار مجموعه داستان «زایمان در چهارراه مولوی»
مجموعه داستان کوتاه «زایمان در چهارراه مولوی» تازهترین اثر جابر مطهریزاده، نویسنده معاصر، با نگاهی عمیق به زندگی انسانهای درگیر با فقر، تنهایی، عشق ناکام و وسواسهای ذهنی، روانه بازار کتاب شد.
به گزارش ایلنا، این مجموعه شامل چندین داستان کوتاه است که با زبانی شاعرانه و روایت اولشخص، شخصیتهایی را به تصویر میکشد که در میانه بحرانهای عاطفی و اجتماعی، به دنبال راهی برای رهایی و بازتعریف زندگی خود هستند. از «قرارمان پنجشنبه» و «درد دندان» تا «من نویسنده شدم؟»، هر داستان آینهای است از جدال انسان با خود و جهان پیرامونش.
مطهریزاده در این اثر، مرز میان واقعیت و خیال را بارها میشکند و با پایانهای باز، خواننده را به تأمل در معنای زیستن، خلق و امید دعوت میکند. جهانبینی کتاب، تلفیقی از پذیرش تلخیهای زندگی و ایمان به قدرت خلاقیت بهعنوان ابزاری برای رستگاری است.
داستانها با زبانی صمیمی و بیپرده روایت میشوند و به شکلی آرام، خواننده را تا پایان با خود همراه میکنند
«زایمان در چهارراه مولوی» توسط انتشارات سیب سرخ منتشر شده و هماکنون در کتابفروشیهای سراسر کشور و فروشگاههای آنلاین عرضه میشود.