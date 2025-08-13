در اولین شورای سینمایی استان اصفهان مطرح شد؛
تأکید بر تشکیل صندوق توسعه سینمای کودک و نوجوان
رائد فریدزاده معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی کشور برای حضور در اولین شورای سینمایی استان و امضای تفاهمنامه جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان و همچنین بررسی و پیگیری مسائل و طرحهای سینمایی به اصفهان سفر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در این جلسه با بیان اینکه سینمای ایران قابلیتهای بسیاری دارد، گفت: قابلیتهای سینمایی ایران بیشتر در خارج از کشور درک شده است بیشترین ادبیات درباره سینمای ما توسط آنها مطرح میشود. درواقع آنها بیشتر از ما مسئله سینما را به عنوان کلید حل معضلات و مشکلات اجتماعی و فرهنگی به کار گرفتهاند و ما متاسفانه هنوز به این باور نرسیدیم.
وی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد پیوند سینما با ظرفیت استانی است. با قبول اینکه مشکلات استانها، بیشتر معظلاتی ملیاند، سینما میتواند برای آن راهکار ارائه دهد و در یک چرخه صحیح اقتصادی کارکرد درستی را ایفا کند.
رئیس سازمان سینمایی همچنین خاطرنشان کرد: اگر صندوقی به نام صندوق توسعه سینمای کودک و نوجوان تشکیل شود، جشنواره فیلم کودک و نوجوان میتواند با استقلال بیشتر و نگرانی کمتر برای برگزاری این رویداد مهمبین المللی عمل کند. شما با تولید دراستان با یک نگاه ملی، فراملی و بین المللی می تواند تبدیل به یکی از قطب های گردشگری سینمایی شوید.
رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه اصفهان به عنوان استان ظرفیتهای زیادی دارد ، گفت: اگرپیوند عمیقی بین حوزه صنعت و سینما رقم بخورد، میتوان برای زیرساخت و تولیدات درست و ایجاد چرخه اقتصادی در سینما با نگاه استانی و ملی بهرهمند شد .
فریدزاده همچنین خاطرنشان کرد: آییننامه مستندنگاری یک الزام است که به تازگی دوباره از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده است. بر این اساس میبایست برای پروژههای ملی، مستندنگاری درستی صورت گیرد. دوستان در صدا و سیمای اصفهان کمک کنند و همچنین انجمن مستندسازان فضای مناسبی برای عرضه آثار پیدا کنند تا باعث رونق بخشی انجمن سینمای جوانان و مستندسازان شود.
وی در پایان بیان داشت: استان اصفهان قابلیت ملی و بینالمللی فراوانی دارد که امیدواریم همکاریهای خوبی را در حوزه سینما با هم رقم بزنیم.
تأکید بر پیوند سینما با نظام مسائل استان اصفهان
در ادامه مهدی جمالینژاد نیز گفت: در شورای سینمایی استان تمام مصوبات شورای ملی را که برش استانی دارند، به انجام خواهیم رساند.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان اصفهان در حوزههای سینمایی ادامه داد: در استان اصفهان انگیزه و توانمندی قابلتوجهی در هنرمندان و سینماگران وجود دارد؛ از این رو لازم است جلسات شورای سینمای استان به طور فصلی برگزاز و همچنین به منظور رصد موضوعات مختلف، دبیرخانه دائمی شورا با ساختاری چابک و کارآمد تشکیل شود.
استاندار اصفهان افزود: همچنین لازم است سهم مشخصی از بودجه سینمایی کشور به تولیدات بومی استان اصفهان و نیز قرار گرفتن این استان به عنوان قطب لوکیشن ساخت فیلم کشور اختصاص یابد؛ در این صورت مدیریت استان نیز به تأمین هزینههای جانبی ساخت فیلم کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به درخواست اعضای این شورا برای بازسازی سینمای کودک و نوجوان پل فلزی اصفهان بیان کرد: این سینما جزو اولین سینماهای کودک و نوجوان کشور بوده و فضای نوستالژیکی در اصفهان دارد که میتواند با حمایت سازمان سینمایی کشور بازسازی شود.
جمالینژاد افزود: همچنین تعیین تکلیف و مرمت و بازسازی سینماهای بلاتکلیف استان نیز ضروری است چراکه آنها ظرفیت فرهنگی قابلتوجهی هستند که باید مورد استفاده قرار گیرند؛ از طرفی تجهیز و راهاندازی سینما در چهار شهرستان بزرگ استان نیز دردستورکار قرار دارد.
وی با تأکید بر حمایت از سینماگران در اصفهان تصریح کرد: در زمینه تأمین مسکن هنرمندان ورود جدی خواهیم داشت و با تدوین بستههای حمایتی هدفمند، از فیلمسازان جوان استان حمایت خواهیم کرد.
استاندار اصفهان ادامه داد: همچنین حمایت مالی از هنرمندانی که اولین فیلم بلند خود را میسازند از طریق مسئولیت اجتماعی کارخانجات و صنایع انجام خواهیم داد.
وی افزود: در این زمینه لازم است سیستمی شفاف برای پروژههای حمایت شده و اعلام نتایج آنها به منظور جلب اعتماد سینماگران جوان، تشکیل شود.
جمالینژاد تأکید کرد: پیوند سینما با نظام مسائل اصفهان مهم است و برگزاری جشنواره های تخصصی اصفهان در حوزههایی مثل سینمای صنایعدستی، میراث فرهنگی و معماری، میتواند مفید باشد.
وی افزود: در اصفهان گرامیداشت روز ملی سینما را به طور ویژه در دستورکار قرار داده و از برگزار دورههای آموزشی تخصصی سینما حمایت میکنیم.
در ادامه سید مهدی سیدین نیا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان نیز در اولین نشست با رییس سازمان سینمایی و هیات همراه از وضعیت سینماهای استان و فعالیتها و پیشرفتهای صورت گرفته گزارشی ارائه داد و رضا دهقانی معاون هنری سینمایی اداره کل نیز در این نشست حضور داشتند.
در این سفر مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی، حبیب ایل بیگی مدیرعامل موسسه سینما شهر، سید حجت طباطبایی مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی و محمدرضا فرجی مدیرکل دفتر حقوقی،عملکرد و امور استانهای سازمان سینمایی حضور داشتند.