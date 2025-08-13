خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«انیمیشن» نقطه اتصال مرکز گسترش و بنیاد پویانمایی

«انیمیشن» نقطه اتصال مرکز گسترش و بنیاد پویانمایی
کد خبر : 1673367
لینک کوتاه کپی شد.

در جلسه مشترک ناصر جاهدنیا مدیر عامل بنیاد پویانمایی و محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی درباره گسترش همکاری‌های مشترک و حمایت از سینمای انیمیشن تاکید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، دوشنبه ۲۰ مردادماه ناصر جاهدنیا مدیر عامل بنیاد پویانمایی و محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز دیدار و درباره فضای امروز انیمیشن ایران، توجه به نیازهای تماشاگران، چشم‌انداز همکاری‌های مشترک و دغدغه‌های سینماگران این حوزه صحبت کردند.

در این جلسه مسعود سفلایی معاون پویانمایی مرکز و امیرمحمد دهستانی عضو شورای انیمیشن مرکز گسترش و حضور داشتند. وضعیت انیمیشن ایران و انیمیشن کوتاه که حیطه کاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است، بخشی از مواردی بود که در این جلسه درباره آن صحبت شد.

ناصر جاهدنیا مدیر عامل بنیاد پویانمایی در این دیدار، ضمن اشاره به فعالیت‌های این بنیاد و مرکز توجهش به تولید و عرضه آثار انیمیشن تاکید کرد: رابطه بنیاد با سازمان سینمایی و مرکز گسترش، به عنوان نهادهایی که در حوزه فرهنگ و هنر، فعالیت می‌کنند، با دغدغه‌های مشترک معنا پیدا می‌کند و این جلسات، می‌تواند چشم اندازهای یکسان و مشترک برای ارتقای تولیدات انیمیشن ایران فراهم کند.

او گفت: بنیاد پویانمایی مصر است، تا به کلان موضوع‌ها در حوزه انیمیشن بپردازد و با تعامل و همراهی سازمان‌ها و نهادهای فعال در این زمینه، نقش موثری در فضای انیمیشن بازی کند.

محمد حمیدی مقدم با اشاره به سوابق مرکز گسترش در تولید انیمیشن کوتاه و کشف استعداد گفت: مرکز گسترش، همواره و در طی سال‌ها منشا خلق آثار کوتاه انیمیشن با رویکرد تجربی و هنرمندانه و خلاقانه بوده است، یک جستجوی ساده برای علاقه‌مندان این حوزه کافیست تا متوجه شوند، تولیدات مرکز از نظر توجه جشنواره‌های داخلی و خارجی و کیفیت، تنوع و گوناگونی در چه جایگاهی هستند. این ظرفیت، دانش و تجربه نباید فراموش شود. امیدواریم که در تعامل سازنده با بنیاد پویانمایی، در زمینه‌های مختلف به دستاوردهای قابل توجه برای سینمای مستند دست پیدا کنیم. امیدوارم در فضای این همکاری، امکان خلق آثار باکیفیت در سینمای انیمیشن بیشتر شود و در چرخه تولید و توزیع انیمیشن کوتاه و بلند شاهد تحول و جهش باشیم.

او افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، حضور در بازارهای بین‌المللی، بررسی راهکارهای تازه برای توزیع و نمایش انیمیشن‌های ایرانی به ویژه آثار کوتاه، می‌تواند فضایی برای همکاری مرکز گسترش و بنیاد پویانمایی ایجاد کند. در عرصه فرهنگ و هنر، هر چه تعامل و یکپارچگی بیشتر باشد، امکان موفقیت و ورود به عرصه‌های جهانی برای معرفی ظرفیت هنر ایران بیشتر می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور