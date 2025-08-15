یک مطالعه باستانشناسی نشان داد؛
اجدادِ عزیزِ اروپاییها آدم میخوردند/ کودکان را تکهتکه و میل میکردند
آثار بریدگی روی یکی از استخوانهای گردن یک کودک نوپا نشان میدهد که حدود ۸۵۰ هزار سال پیش، سر او را بریده و بعد او را خوردهاند. این استخوان که متعلق به یکی از خویشاوندان انسانهای باستانی است، در غار گران دولینا در محوطه باستانی آتاپوئرکا در شمال اسپانیا پیدا شد. تجزیه و تحلیل استخوان نشان میدهد که کودک هنگام مرگ بین ۲ تا ۵ سال سن داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پالمیرا سالادیه (سرپرست هیات باستانشناسی دولینا در اسپانیا) اعلام کرد: کشف آثار بریدگی روی یکی از استخوان گردن یک کودک نوپا موردی ویژه و قابل تامل است، نه فقط بهدلیل سن کودک، که به دلیل دقتی که در برشهای بریدگی صورت گرفته است. این شواهد مستند نشان میدهد کودک مانند هر طعمه دیگری مورد پردازش دقیق آدمخواران قرار گرفته است.
بر اساس گزارش لایو ساینس، این تیم تحقیقاتی؛ مجموعهای از ۱۰ اسکلت را از زیر خاک بیرون آوردهاند که بسیاری از آنها بریدگیهای گوشتزدایی شده و شکستگیهای عمدی را نشان میدهند که معمولا روی استخوانهای حیواناتی که خورده شدهاند، یافت میشود.
تمام اسکلتهای تازه کشفشده متعلق به انسان پیشگام (Homo antecessor) بودهاند، گونهای از انسانهای باستانی که حدود ۷۷۰.۰۰۰ سال پیش منقرض شدهاند. انسان پیشگام تنها در محوطه آتاپوئرکا شناسایی شده است، بنابراین جایگاه آن در شجرهنامه خانوادگی انسان نامشخص است.
از زمان کشف آن در سال ۱۹۹۷، کارشناسان در مورد اینکه آیا این گروه انسانی باستانی جد نئاندرتالها و انسانها بودهاند یا اینکه شاخهای از دودمان انسان بودهاند، بحث کردهاند. در هر صورت، انسان پیشگام یکی از اولین خویشاوندان انسان است که در اروپا یافت شده است.
غار گرند دولینا طی سه دهه کاوش در این مکان، بیش از دو دوجین نمونه از آدمخواری انسان را آشکار کرده است و تقریبا ۳۰ درصد از استخوانهای یافت شده در غار تاکنون دارای علائم بریدگی هستند که نشان میدهد این انسانهای اولیه خورده شدهاند.
سالادیه به مجله علمی لایوساینس گفته است: حفظ سطوح فسیلی فوقالعاده است. علائم بریدگی روی استخوانها به صورت جداگانه ظاهر نمیشوند. علائم گازگرفتگی انسان روی استخوانها شناسایی شده است. این مطمئنترین مدرک است که اجساد یافت شده در این محل واقعا خورده شدهاند.
محققان معقتدند، اسکلتهای تازه کشفشده این ایده را تقویت میکنند که انسانهای اولیه از همراهان خود به عنوان منبع غذایی و شاید وسیلهای برای کنترل قلمرو استفاده میکردند.
سالادیه گفت: آنچه ما اکنون در حال مستندسازی آن هستیم، تداوم آن رفتار آدمخواری است. رفتار با مردگان استثنایی نبود، بلکه تکرار میشد.
این ۱۰ اسکلت، از جمله کودک نوپای سربریده و آدمخوار، در سطحی پیدا شدند که قدمت آن بین ۸۵۰ هزار سال تا ۷۸۰ هزارسال سال پیش تخمین زده شده است. این تاریخها، استخوانها را به قدیمیترین شواهد از خویشاوندان انسانی در اروپا - و همچنین قدیمیترین نمونه قطعی از آدمخواری انسان تا به امروز - تبدیل میکند. (شواهد قبلی از آدمخواری در میان خویشاوندان انسانی به ۱.۴۵ میلیون سال پیش در کنیا برمیگردد، اما مشخص نیست که آیا این آثار بریدگی مربوط به آدمخواری است یا چیز دیگری.
با این حال، گران دولینا هنوز به طور کامل کاوش نشده است و ممکن است بقایای انسانی بیشتری را در خود پنهان کرده باشد که میتواند به روشن شدن رازهای مربوط به خویشاوند مرموز انسان، هوموویروس پیشاهنگ، کمک کند.
سالادیه گفت: هر سال شواهد جدیدی کشف میکنیم که ما را مجبور میکند در مورد نحوه زندگی، مرگ و نحوه برخورد با مردگان در حدود یک میلیون سال پیش تجدید نظر کنیم.