نمایشگاه گروهی «طهران ۱۳۰۸» برگزار می‌شود

نمایشگاه گروهی «طهران ۱۳۰۸» برگزار می‌شود
نمایشگاه گروهی «طهران ۱۳۰۸»، از ۲۴ مرداد تا ۲ شهریور برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایشگاه گروهی «طهران ۱۳۰۸» با حضور جمعی از هنرمندان  حوزه هنرهای تجسمی، از ۲۴ مرداد تا ۲ شهریور ۱۴۰۴ در باغ‌موزه قصر تهران برگزار می‌شود. 

در این رویداد، ۹۱ اثر در قالب‌های نقاشی، طراحی، مجسمه‌سازی، عکاسی و هنرهای ترکیبی به نمایش گذاشته می‌شود. هر یک از آثار بازتابی از نگاه و تجربه شخصی هنرمندان نسبت به جهان پیرامون است و هدف از برگزاری این نمایشگاه، ایجاد فرصتی برای معرفی استعدادهای تازه، تبادل ایده و ارتقای فرهنگ هنری جامعه عنوان شده است. 

کیوریتوری این نمایشگاه را روشنا صفری بر عهده دارد و آثار به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که طیف متنوعی از سبک‌ها و رویکردهای هنری معاصر را پوشش دهند. علاقه‌مندان ضمن بازدید می‌توانند با هنرمندان حاضر گفت‌وگو کرده و با فرآیند خلق آثار آشنا شوند. 

افتتاحیه نمایشگاه روز جمعه ۲۴ مرداد، ساعت ۱۶ تا ۱۹ برگزار می‌شود و بازدید برای عموم تا دوم شهریور، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۹ امکان‌پذیر است. 

نشانی: تهران، انتهای خیابان شهید مطهری، خیابان پلیس، میدان شهدای ناجا، باغ‌موزه قصر.

انتهای پیام/
