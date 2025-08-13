«تصویر ایمان در مسیر کربلا» به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه
مدیریت فرهنگی هنری منطقه چهارده به مناسبت اربعین حسینی، ویژه برنامه «تصویرایمان در مسیر کربلا» را با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدای مقاومت و آشنایی نسل جوان با ایثارگریهای آنان برگزار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، مدیریت فرهنگی هنری منطقه چهارده همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، ویژه برنامهای تحت عنوان «تصویرایمان در مسیر کربلا» را برگزار میکند.
این برنامه در روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه سال جاری، در مسیر جاماندگان اربعین برگزار خواهد شد.
در این برنامه، نوجوانان هنرمند با نقاشی چهره شهدای ۱۲ روزه جنگ اخیر، جلوهای تازه از هنر متعهد و انقلابی را در موکب شهدا به نمایش خواهند گذاشت. دبیری این برنامه بر عهده خانه فرهنگ ابوذر است و هنرجویان کلاس نقاشی و طراحی در آن مشارکت خواهند داشت.
هدف از برگزاری این برنامه، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای مقاومت و آشنایی نسل جوان با ایثارگریهای آنان در مسیر پیادهروی جاماندگان است. نوجوانان با بهرهگیری از تکنیکهای سیاه قلم، چهره تصاویر شهدای مظلوم جنگ ۱۲ روزه منطقه ۱۴ را بر بومهایی به تصویر میکشند.
این اقدام نماد همدلی هنرمندان نوجوان با آرمانهای شهدا و ادامه مسیر مقاومت است؛ مسیری که از کربلا آغاز شده و تا امروز در دلهای عاشقان حق و عدالت ادامه دارد.
از جمله شهدای مورد اشاره در این برنامه میتوان به میثم رضوان پور، سرگرد صالح بنا هنزائی، شهید حسن مهدوی پور، شهید حسین یوسف خانی و شهید غلامرضا کمانی اشاره کرد. همچنین ساره سادات آرمون، پرنیا رازآبادی، فاطمه سادات صفوی، کوثر فلاح و حامد فلاح، نوجوانان هنرمندی هستند که به خلق این آثار خواهند پرداخت.