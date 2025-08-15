دارونامه جامع دامپزشکی راهی بازار نشر شد
انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران، کتاب دارونامه جامع دامپزشکی را به قلم سیدمحمد فقیهی، استاد برگزیده دانشگاه تهران در ۲ جلد چاپ و منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، کتاب دارونامه جامع دامپزشکی در ۸ بخش و ۱۸ فصل و حدود ۲۰۰۰ صفحه توسط دکتر سیدمحمد فقیهی، استاد فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، در ارتباط با داروهای مورد مصرف در دامهای بزرگ، دامهای کوچک، پرندگان، جوندگان، ماهیان، دوزیستان، خزندگان و بیمهرگان به نگارش در آمده است.
در بخش نخست این کتاب با عنوان داروهای مصرفی در دامهای بزرگ میخوانیم:
داروها ممکن است برای درمان گروهی یا انفرادی در غذا، یا از راه خوراندن بهصورت مایع یا در آب آشامیدنی تجویز شوند. برای تجویز تزریقی داروها در دامهای سنگین ممکن است از راه جلدی، داخل عضلانی یا داخل وریدی انجام شود. گاهی اوقات تزریق ممکن است از راه داخل مفصلی، داخل کیسه ماتحمه چشم یا داخل صفاقی برای شرایط خاص بهکار رود. در دامهای سنگین بالغ زمانیکه تزریقهای داخل عضلانی تجویز میشود نباید بیش از ۲۰ میلیلیتر در هر سمت دام تزریق شود و بهطور نسبی حجمهای کمتر در دامهای جوان باید در یک طرف دام تجویز شود. میزان جذب دارو بسته به محل تزریق عضلانی میتواند متفاوت باشد و میتوان از راههای مختلف از جمله تزریق زیرجلدی، داخل عضلانی، داخل بینی و یا تجویز خوراکی به۲کار برد.
در بخش دیگر این کتاب آمده است:
جذب دارو از دستگاه گوارش در گونههای نشخوارکننده توسط حجم و PH محتویات شکمبه و اینکه دارو به متابولیسم توسط میکروارگانیسمهای شکمبه مرتبط است، تحتتأثیر قرار میگیرد. داروهایی که بهطور وسیع توسط واکنشهای اکسایدکننده میکروزومی کبد متابولایزه میشوند، عموماً در دامهای نشخوارکننده و اسب سریعتر از خوک متابولایزه میشوند. فنل بیوتزون یک استثنای برجسته در اینکه نیمه عمر این دارو در برخی دامهای سنگین چندین بار طولانیتر از نیمه عمر آن در اسب است. مقدار زایلزین تجویزی به برخی دام۲های سنگین یک دهم میزان مصرفی آن در اسب بوده و در سایر نشخوارکنندهها مقدار دارو برحسب کیلوگرم وزن بدن کمتر است. هر زمان تجویز خوراکی داروهای ضدباکتریایی به نشخوارکنندگان عملی باشد، باید منع شود. تجویز خوراکی پنیسلنها یا داروهای ضدباکتریایی وسیعالطیف ممکن است تخمیر میکروبی را در شکمبه دامهایی که دارای شکمبه فعال هستند، منجر به اختلالات شدید گوارشی بهویژه در دام شیروار زمانیکه روی اشتها و تولید شیر اثر میگذارند مختل کنند.
کتاب دارونامه جامع دامپزشکی، در نوبت اول در دو جلد و به قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به همت انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران چاپ و منتشر شده است.