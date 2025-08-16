«انس حمدان» غزه را ترک نمیکند؛
۵۱ روز شکنجه و حال گرسنگی و آوارگی برای یک کاریکاتوریست!
با وجود ظلمی که دو سال است از سوی صهیونیستها در حق غزهایها صورت میگیرد، اما اهالی این شهر و شهرهایی چون خانیونس و توابع آن همچنان مقاومت میکنند. در میان این جمعیت کثیر برخی هنرمندان و اهالی فرهنگ هم زیست میکنند که انس حمدان یکی از آنهاست.
به گزارش خبرنگار، ماهیت هنر زمانی معنا مییابد که در دل وقایع غیرمعمول بازتاب دهنده واقعیات باشد. در این صورت است که میتوان گفت هنر توانسته به مثابه ابزاری مفید و کارآمد و آگاهیبخش عمل کند. حال اینکه این مهم چقدر مورد توجه هنرمندان است، موضوعی است که باید در میانه بحرانهایی چون جنگ و بلایای طبیعی و غیر طبیعی به تحلیل آن پرداخت و نقش هنرمندان در جنگ، موضوع مورد توجه این روزهاست.
بارزترین مواجهه با این اصل را میتوان در غزهی ویران شده این روزها جستجو کرد. چند هنرمند غزهای در این شهر زیست میکنند؟ اهالی فرهنگ چه؟ آیا هنوز افرادی از آنها زنده مانده تا راوی اتفاقات تلخ یکی، دو سال گذشته باشد؟ نمیتوان به این پرسش پاسخی دقیق داد. ظاهر امر گویای است که این عکاسان و خبرنگاران هستند که در خط اول جبهه مستقر هستند و به قیمت جانشان به انعکاس اخبار میپردازند. اما در واقع اینطور نیست و تعدادی از هنرمندان و اهالی فرهنگ، همچنان در غزه ماندهاند.
انس حمدان (قدیح) یکی از همین افراد است که به شهرخان یونس تعلق دارد. او بیآنکه رسانه معتبری در اختیار داشته باشد تا آنجا که امکان و سرعت اینترنت اجازه میدهد، به مخابره اخبار جنگ و انتشار کاریکاتورهایش میپردازد.
خانه او و خانوادهاش مدتهاست زیر آتش موشکها و بمبهای رژیم خونخوار صهیونیست ویران شده است.
یک اثر جدید درباره قحطی غزه
یک کمپین برای انس حمدان و خانوادهاش
شرایط انس و خانوادهاش تا آن حد بغرنج بوده که یکی از هموطنان و رفقایاش، مدتی قبل برای او کمپینی حمایتی راهاندازی کرده است.
او نوشته است:
«اسم من «سودی گاف» است و من این کمپین کمکرسانی متقابل را برای حمایت از «انس حمدان»، دوستی بسیار عزیز در خانیونس غزه، و خانوادهاش آغاز کردهام. من هر روز با انس صحبت میکنم و شاهد رنجهایی هستم که او و خانوادهاش طی ۱۶ ماه گذشته متحمل شدهاند؛ تجربهای که زندگی مرا برای همیشه تغییر داده است.
اشغالگران خانه خانوادگی آنها را ویران کرده، بارها آنها را آواره ساختهاند و انس را به مدت ۵۱ روز ربوده و شکنجه کردهاند. پس از حملات هوایی شبهای اخیر، خانواده بار دیگر آواره شده و در ترس دائمی از حمله زندگی میکنند.
تصویری که سودی گاف ، دوست و هموطن انس حمدان از او بر خانه ویرانش منتشر کرده
در ادامه بیانیه آمده است: «انس برای تهیه نیازهای اولیه مانند غذا، پوشاک و دارو برای خانوادهاش در تقلاست و با توقف ورود کامیونهای کمک، همان مقدار اندک مواد غذایی موجود هم با قیمتهای گزاف فروخته میشود.
مبالغ جمعآوری شده صرف کمک به انس و خانوادهاش برای تهیه این نیازهای اولیه روزمره خواهد شد تا بتوانند از این شرایط هولناک جان سالم به در ببرند. هر میزان حمایتی تأثیری مستقیم بر زندگی انس خواهد داشت؛ نهتنها به معنای واقعی به بقای آنها کمک میکند، بلکه نشان میدهد که در این راه تنها نیستند. این حداقل کاری است که میتوانیم انجام دهیم.»
شهادت خبرنگاران از نگاه یک کاریکاتوریست/ اثر انس حمدان
انس حمدان از خانه ویران شده خود و خانوادهاش فیلم گرفته است. حمدان در توضیح این فیلم در صفحه مجازیاش نوشته است: من با تمام توان تلاش میکنم تا حمایت و عشق خود را به خاطر حمایت مستمر شما و اعتماد و اعتقاد ما به توانایی شما در ایجاد تغییر در این دنیا، به شما منتقل کنم.
تداوم فاجعه به مدت دو سال!
همه اینها در حالی است که جنگ در غزه به حدود ۲۲ ماه رسیده و بنا به گفته برخی رسانهها تاکنون بیش از هشتادهزار کشته داده است. از تعداد کثیر زخمیهایی که اغلب آنها اوضاع وخیمی دارند اطلاعات و به روز و دقیقی وجود ندارد.
به هرحال غزه علاوه بر اینکه مورد حمله اسرائیل قرار دارد، از سوی تعدادی زیادی از رسانههای نان به نرخ روز خورِ خارجی تحریم شده است؛ انگار نه انگار که این نسلکشی گسترده همچنان با سرعت بسیار بالا و در بدترین و وقیحانهترین شرایط، در حال انجام است. از این خشونت غیر انسانی و وحشیانه اگر بگذریم به قحطی انسان براندازی میرسیم که مدتی است غزهایها را درگیر کرده است. تا به امروز بیش از دویست و بیست نفر به دلیل قحطی جان خود را از دست دادهاند که اغلب آنها کودک بودهاند.
بسیاری از آنهایی که همچنان در داخل غزه باقی ماندهاند، یا قادر به ترک نیستند یا ترجیح میدهند در خانههای خود یا پناهگاههای موقت بمانند.
سازمانهای بینالمللی مانند صلیب سرخ و هلال احمر در حال ارائه خدمات حیاتیاند؛ بیمارستانهای صحرایی مانند بیمارستان صلیب سرخ در رفح بیش از ۲۲۰۰ مورد مجروح از تیر و انفجار را درمان کردهاند؛ یعنی آماری بیش از کل سال ۲۰۲۴.
دست خونین صهیونیست در حال پاره کردن پیکر انسانیت است
این کودکان غزه هستند که در بحبوحهی تاوان جنگ را میدهند
انس حمدان برای خبرنگاران احترام زیادی قائل است
و باز هم کودکان/اثر انس حمدان
حملات و بمبارانهای اخیر/شهادت شش خبرنگار!
اسرائیل یکی از سنگینترین بمبارانهای چند هفته اخیر را در حومههای شرق غزه انجام داده است؛ مناطقی مثل صبرا، زیتون و شجاعیه هدف قرار گرفتهاند و این امر موجب جابجاییهای گسترده و ترس از حملات زمینی شده است.
در زد و خوردها و بمبارانها، از جمله حملهای که در نزدیکی بیمارستان الشفا انجام شد، ۶ خبرنگار، از جمله آنس الشریف از الجزیره، شهید شدند. قاعدتا اگر وجدانی وجود داشته باشد، این اقدام خشم بینالمللی را به دنبال خواهد داشت.
فیلم دیگری که حمدان ضبط کرده و در صفحهاش به اشتراک گذاشته. او نوشته است: اینگونه است که ما در حالی که سعی میکنیم کمی غذا به دست آوریم، هدف گلوله قرار میگیریم
غزه به گرسنهترین نقطه زمین تبدیل شده است
التجویع جریمه حرب/اثر انس حمدان
اثری دیگر از انس حمدان که در حمایت از کودکان گرسنه غزه خلق شده است
تحولات سیاسی و نظامی
دولت اسرائیل در حال تسریع عملیات برای تصرف کامل شهر غزه است و در حال بسیج گسترده نیروهاست؛ این امر نگرانی از وقوع فاجعه انسانی را بیشتر کرده است.
برخی رهبران بینالمللی مثل رئیسجمهور فرانسه پیشنهاد تشکیل نیروی حافظ صلح سازمان ملل را دادهاند و این تصمیم را «فاجعهای بیسابقه» خواندهاند.
توضیح: عکس اصلی این گزارش شمایلی است از انس الشریف خبرنگار شهید که انس خالق آن است.