وزیر میراث فرهنگی خواستار تسریع کاوش های شهر استخر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری در بازدید از شهر باستانی استخر، یکی از مهم‌ترین و کهن‌ترین پایگاه‌های تمدنی ایران که به عنوان زادگاه سلسله هخامنشی شناخته می‌شود، بر جایگاه تاریخی و فرهنگی این منطقه تأکید و تصریح کرد: شهر استخر نمادی از پیوستگی تاریخی و فرهنگی ایران کهن است و پاسداشت آن، وظیفه‌ای ملی و فراملی محسوب می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به بروز پدیده‌ای نگران‌کننده در قالب حفاری‌های غیرمجاز که تهدیدی جدی برای سالم‌ماندن آثار تاریخی به شمار می‌رود، خاطرنشان ساخت: متأسفانه فعالیت‌های غیرقانونی حفاری در این محدوده، سلامت محوطه را به مخاطره انداخته و این امر، زنگ خطری برای نهادهای مسئول است که باید با حساسیت و سرعت بیشتری مقابله و پیشگیری شود.

صالحی‌امیری افزود: انجام کاوش‌های باستان‌شناسی علمی و مستمر در این گستره فرهنگی، نه‌تنها به کشف و شناساندن لایه‌های پنهان تاریخ ایران کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تدوین طرح‌های حفاظتی و توسعه‌ای برای بهره‌برداری مستدام گردشگری خواهد بود.

او همچنین بر لزوم تسریع در روند ثبت‌جهانی شهر استخر تأکید کرد و بیان داشت: ثبت جهانی این اثر بی‌نظیر، علاوه بر ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در حوزه میراث‌فرهنگی، امکان جذب سرمایه‌های بین‌المللی و رونق گردشگری فرهنگی را به دنبال خواهد داشت و از این منظر، ضروری است برنامه‌های توسعه زیرساختی برای پذیرش گردشگران داخلی و خارجی به شکل اصولی و کارشناسی طراحی و اجرا شود.

شهر تاریخی استخر که در فاصله پنج کیلومتری تخت‌جمشید و با وسعتی نزدیک به ۹۰ هکتار قرار گرفته، شامل لایه‌های متعدد سکونتی از دوره‌های ساسانی تا دوران اسلامی است و نمایانگر پیوند تاریخ کهن ایران با تمدن‌های پسین به شمار می‌رود.

