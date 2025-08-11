وزیر میراث فرهنگی خواستار تسریع کاوش های شهر استخر شد
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بازدید از شهر باستانی استخر، با تأکید بر اهمیت بیبدیل این گنجینه تمدنی، حفاظت جدی از آن را یک وظیفه ملی و فرهنگی دانست و خواستار تسریع کاوشهای علمی و ثبت جهانی این اثر تاریخی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری در بازدید از شهر باستانی استخر، یکی از مهمترین و کهنترین پایگاههای تمدنی ایران که به عنوان زادگاه سلسله هخامنشی شناخته میشود، بر جایگاه تاریخی و فرهنگی این منطقه تأکید و تصریح کرد: شهر استخر نمادی از پیوستگی تاریخی و فرهنگی ایران کهن است و پاسداشت آن، وظیفهای ملی و فراملی محسوب میشود.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه با اشاره به بروز پدیدهای نگرانکننده در قالب حفاریهای غیرمجاز که تهدیدی جدی برای سالمماندن آثار تاریخی به شمار میرود، خاطرنشان ساخت: متأسفانه فعالیتهای غیرقانونی حفاری در این محدوده، سلامت محوطه را به مخاطره انداخته و این امر، زنگ خطری برای نهادهای مسئول است که باید با حساسیت و سرعت بیشتری مقابله و پیشگیری شود.
صالحیامیری افزود: انجام کاوشهای باستانشناسی علمی و مستمر در این گستره فرهنگی، نهتنها به کشف و شناساندن لایههای پنهان تاریخ ایران کمک میکند، بلکه زمینهساز تدوین طرحهای حفاظتی و توسعهای برای بهرهبرداری مستدام گردشگری خواهد بود.
او همچنین بر لزوم تسریع در روند ثبتجهانی شهر استخر تأکید کرد و بیان داشت: ثبت جهانی این اثر بینظیر، علاوه بر ارتقای جایگاه بینالمللی ایران در حوزه میراثفرهنگی، امکان جذب سرمایههای بینالمللی و رونق گردشگری فرهنگی را به دنبال خواهد داشت و از این منظر، ضروری است برنامههای توسعه زیرساختی برای پذیرش گردشگران داخلی و خارجی به شکل اصولی و کارشناسی طراحی و اجرا شود.
شهر تاریخی استخر که در فاصله پنج کیلومتری تختجمشید و با وسعتی نزدیک به ۹۰ هکتار قرار گرفته، شامل لایههای متعدد سکونتی از دورههای ساسانی تا دوران اسلامی است و نمایانگر پیوند تاریخ کهن ایران با تمدنهای پسین به شمار میرود.