رویداد روایت اربعین با عنوان «من ایرانم تو عراقی» برگزار میشود
رییس فرهنگسرای اشراق از برگزاری رویداد روایت اربعین با عنوان «من ایرانم تو عراقی» همزمان با برگزاری آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، حامد خیاط رییس فرهنگسرای اشراق و دبیر رویداد «من ایرانم تو عراقی» با اعلام این خبر افزود: رویداد روایت اربعین همزمان با برگزاری آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در تهران با مشارکت مدرسه قلم برگزار میشود. شرکتکنندگان در این رویداد، متنهایی احساسی درباره عکسهایی که خودشان در مسیر راهپمایی گرفتهاند به رشته تحریر در میآورند و به رقابت با یکدیگر میپردازند.
وی با بیان اینکه نوجوانان دختر و پسر ۱۱ تا ۱۸ ساله مخاطب هدف این رویداد رقابتی هستند، اضافه کرد: دمامزنی، چهارپایهخوانی، موکبهای خانوادگی، موکبهای خانواده شهدا، موکبهای مادر و کودک، موکبهای نوجوانان و روایتهایی با موضوعات آزاد، محورهایی است که برای عکاسی و نوشتن روایت بر اساس عکسها تعیین شده است.
خیاط درباره شرایط شرکت در رویداد عنوان کرد: علاقهمندان از ۲۳ مرداد تا پایان جمعه ۲۴ مرداد فرصت دارند که هم عکس و هم متن خود را در حداکثر ۵۰۰ کلمه در نشانی اینترنتی form.farhangsara.ir/revayat بارگذاری کنند. داوری آثار توسط مدرسه قلم در هفته اول ماه ربیعالاول انجام خواهد شد و جوایزی به برگزیدگان اهدا میشود.
رییس فرهنگسرای اشراق با اشاره به اقدامات دبیرخانه رویداد «من ایرانم تو عراقی» برای ایجاد آمادگی در نوجوانان گفت: برای آماده شدن هر چه بهتر نوجوانان حلقههای هویتی که سه سال است در فرهنگسراها همراه ما هستند، روز شنبه ۱۸ مرداد یک کارگاه آموزشی-سرگرمی در دو بخش دختران و پسران برگزار کردیم. تمرکز دعوت از نوجوانان روی حلقه نوجوانان ایران آینده و برگزیدگان پویشهای قبلی مانند روایت امید و عید غدیر بود. در کارگاه دختران سارا عرفانی عکاس و نویسنده و در کارگاه پسران منوچهر اکبرلو نمایشنامهنویس و پژوهشگر تئاتر با نوجوانان درباره نوشتن متن با الهام از عکس و حال و هوای پیادهروی جاماندگان اربعین گفتوگو کردند. پس از آن نوجوانان در قسمت سرگرمی، از امکانات اردویی فرهنگسرای اشراق استفاده کردند.
وی در پایان بیان کرد: پیشبینی میکنیم استقبال خیلی خوبی از رویداد روایت اربعین شود و قصد داریم پس از آن نمایشگاهی از آثار برگزیده نوجوانان برپا کنیم تا ارتباط و تعامل با نوجوانان مستعد شرکتکننده در این رویداد قطع نشود.