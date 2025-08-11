فراق» روایت موسیقایی جاماندگان اربعین+صوت
تصنیف «فراق» با ملودی و آواز صادق شیخزاده و شعر فاطمه افشاریان، تصویری از دلتنگی جاماندگان اربعین حسینی را با تنظیم نوید شاهبیگی و ارکستر زهی میثم مروستی پیش روی مخاطبان قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، تصنیف «فراق» که در قالب یک غزل آیینی، حال و هوای زائران مشتاق اما جامانده از سفر کربلا در ایام اربعین حسینی را بازتاب میدهد، با اجرای صادق شیخزاده و شعر فاطمه افشاریان منتشر شد. تنظیم این اثر را نوید شاهبیگی و اجرای ارکستر زهی را میثم مروستی بر عهده داشتهاند.
فاطمه افشاریان، مجری رسانه ملی و شاعر آیینی این اثر، پیش از این کتاب «بیگمان» را منتشر کرده و در سال ۱۳۹۲ ابیات همین غزل را در دیداری خاطرهانگیز با رهبر انقلاب قرائت کرده بود. صادق شیخزاده نیز آلبومهایی چون «اینک از حافظ»، «اینک از امید»، «مولاناجان»، «آن روز آسمان گریست» و «پاییزجان» را در کارنامه دارد و جوایز بینالمللی از جمله «نشان درجه یک خیام» از فردریک لونورمان فرانسه را کسب کرده است.
طراحی و اجرای کاور «فراق» را وحیده وثوقزاده، استاد خوشنویسی و عضو هیأت علمی دانشگاه، انجام داده است. او از بانوان خوشنویس ایرانی حاضر در جشنوارههای بینالمللی، بهویژه جشنواره خوشنویسی دانشگاه هنر دهلینو بوده است.
این اثر موسیقایی در آواز دشتی و ابوعطای دستگاه شور ساخته شده و رونمایی آن در برنامه «دچار» شبکه افق انجام گرفته است.