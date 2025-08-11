به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا‌، محمدباقر پروین‌نژاد مدیر گروه تفریحات و سرگرمی شبکه صبا درباره تولید این مجموعه گفت: این مجموعه، همسو با سیاست‌گذاری رسانه‌ای پیرامون حق مسلم کشور در دستیابی صلح‌آمیز به انرژی هسته‌ای و تداوم غنی‌سازی، با هدف آگاه‌سازی عمومی و نیازهای کشور در این حوزه تولید شده است.

وی ادامه داد:برنامه به زبانی ساده و با رویکردی خلاقانه، تلاش دارد دستاوردهای هسته‌ای ایران را برای مخاطبان تشریح کند. هرچند مراحل برنامه‌ریزی تولید «ایران غنی‌شده» پیش از آغاز دفاع مقدس ۱۲ روزه انجام شده بود، اما پس از حمله رژیم صهیونیستی، روند تولید با سرعت در دستور کار قرار گرفت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده شد.

وی افزود: این مجموعه به سفارش معاونت صدا برای پخش از تمام شبکه‌های رادیویی تولید شده است.این مجموعه به تهیه‌کنندگی و سردبیری امیر اکبری و نویسندگی محبوبه برزگر و هدیه درویش تولید شده و به‌زودی از شبکه‌های رادیویی رسانه ملی پخش خواهد شد.

