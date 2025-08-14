«سجاد امت» روانه بازار نشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «سجاد امت (سیری در سیره عبادی، اخلاقی و سیاسی امام زین العابدین علیه السلام )» اثر آیت‌الله احمد بهشتی در ۱۷۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به کتابفروشی‌ها رسید.

مؤلف در این اثر، زندگی و شخصیت الهام بخش امام سجاد (علیه السلام) را با رویکرد تاریخی، اخلاقی و فرهنگی بررسی می‌کند.

این اثر به گونه‌ای نگاشته شده که خواننده ضمن آشنایی با دوران مختلف حیات امام سجاد (علیه السلام)، از جمله مبارزات معنوی، دعاها و خطبه‌های چشمگیر ایشان، نقش محوری امام سجاد (علیه السلام) را در حفظ «اسلام» و «امت» پس از واقعه کربلا در می‌یابد.

کتاب حاضر با بهره‌گیری از منابع معتبر تاریخی و حدیثی و با قلمی دلنشین و روان، تصویر زیبا از حیات امام سجاد (علیه السلام) را به نمایش درآورده که الگویی جاودان برای امت اسلامی است.

اثر حاضر در شش فصل به رشته تألیف درآمده است؛ در فصل اول که با عنوان «مولود مبارک» به رشته تحریر درآمده، به ولادت حضرت پرداخته است.

در فصل دوم، مباحث «دوران کودکی و نوجوانی آن حضرت» تبیین شده است؛ همچنین از جمله مطالب این فصل می‌توان به «بر مسند اخلاق متعالی» اشاره کرد.

نویسنده در سومین فصل از این اثر که با عنوان «اولاد و احفاد» تألیف کرده، ضمن بیان اینکه «برخی تعداد اولاد حضرت را ۱۲ و برخی نُه و برخی ۱۰ شمرده‌اند»، بعضی از آن‌ها را امام محمد باقر (علیه السلام)، زید، و یحی بن زید عنوان کرده است.

در فصل بعدی که به عنوان «آثار ماندگار» نگارش یافته، در دو قسمت به آثار و برکات وجودی حضرت (دفاع از اسلام، تربیت انسان‌های صالح، مقابله جدی با افکار منحرف، و رسیدگی به محرومان و مستضعفان) و آثار و برکات علمی امام (علیه السلام) (صحیفه سجادیه، نامه به زهری، رساله الحقوق، نامه‌ای به اصحاب، گفتار آدینه، و دعای ابوحمزه سچثمالی) پرداخته شده است.

در فصل پنجم که با عنوان «اسارت و روشنگری» نوشته شده، دو فرصت روشنگری آن حضرت پس از واقعه عاشورا (در کوفه و شام) را تبیین کرده و همچنین در ادامه این فصل، مطلبی با عنوان «خطبه ماندگار» مطرح شده که دربردارنده خطبه امام سجاد (علیه السلام) در مجلس یزید است.

در ششمین و آخرین فصل از اثر حاضر که با عنوان «بر بال نیایش (از ملک تا ملکوت)» به رشته تألیف درآمده، ضمن بیان مطالبی در خصوص عبادات آن حضرت، به سؤالاتی در این خصوص نیز پاسخ داده شده است.

