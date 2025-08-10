سه اثر رادیویی راهی فینال جشنواره ABU PRIZE شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، زهره سربازی، تهیه‌کننده مستند رادیویی «مسیر مخفی» پیرامون این اثر گفت: این مستند روایتی است از مهاجرت غیرقانونی دو جوان ایرانی؛ قصه‌ای که از همان روزهای تصمیم‌گیری آغاز می‌شود، زمانی که هنوز در ایران بودند و تنها فکر عبور از مرز را در سر داشتند.

تهیه کننده شبکه رادیویی ایران تاکید کرد: در مستند «مسیر مخفی» ابتدا با این دو نفر پیش از مهاجرت مصاحبه شده و ذهنیت‌ها، امیدها و نگرانی‌های آن‌ها ثبت شده است. چند سال بعد، در نقطه‌ای دیگر از جهان، دوباره با همان افراد گفت‌وگو شده و مستند با تکیه بر تضاد این دو مقطع روایت خود را شکل می‌دهد.

وی اظهار داشت: جشنواره بین‌المللی ABU PRIZE ۲۰۲۵، جشنواره‌ای است که با حضور کشورهای عضو اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه برگزار می‌شود و یکی از مهم‌ترین رویدادهای رسانه‌ای به شمار می‌رود.

پادکست «شرق دور، شرق نزدیک» به تهیه‌کنندگی، نویسندگی، کارگردانی و اجرای محسن رسولی به پدیده نفوذ فرهنگی و اقتصادی کره جنوبی در کشورهای جهان از جمله ایران می‌پردازد.

محسن رسولی در این باره افزود: این پادکست با تاکید بر انواع محصولات فرهنگی موج کره‌ای با عنوان «هالیو» که توانسته قشر اعظمی از نوجوانان و جوانان دنیا را شیفته و همراه خود کند، ساخته شده است. در این اثر، به چرایی غفلت از سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی ایران اسلامی در تولیدات هنری کشور پرداختیم، غفلتی که موجبات تاثیرگذاری کی‌پاپ و کی‌دراما و… را در ایران فراهم کرده بود.

نمایش رادیویی «رویای پاییز» به نویسندگی و کارگردانی فریدون محرابی، از تولیدات رادیو نمایش به بخش فینال جشنواره بین‌المللی ABU Prize ۲۰۲۵ راه یافت. این اثر که با اقتباسی آزاد از رمان «بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم» نوشته نادر ابراهیمی تولید شده، برای دبیرخانه جشنواره سالانه اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه (ABU) در مالزی ارسال شده بود و پس از ارزیابی هیأت داوران، در میان آثار برگزیده قرار گرفت. «رویای پاییز» با بازی، نویسندگی و کارگردانی فریدون محرابی و همراهی گروهی از بازیگران رادیو، در استودیو شماره ۸ رادیو ضبط شده است.

برندگان نهایی بخش‌های رادیویی و تلویزیونی این جشنواره، شهریورماه سال جاری در مجمع عمومی سالانه اتحادیه در کشور مغولستان معرفی و جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

انتهای پیام/