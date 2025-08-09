فیلم داستانی «رویای یک گلدان» ساخته شد
فیلم داستانی «رویای یک گلدان» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا کردسیچانی و تهیهکنندگی راحله خالدی در اصفهان ساخته شد.
به گزارش ایلنا، این فیلم داستانی چالشهای دختر بچهای به نام آندیا است که برای دیدن فرشته دندانی دندانش را میکند و برای رسیدن به آرزوهایش دندان را در گلدان می کارد. در ادامه او سفر شگفتانگیز خود به سوی آرزوهایش را در درون خود آغاز میکند.
«رویای یک گلدان» همچنین روایتگر تدریس خلاقانه یک معلم است که کودکان را با شخصیتهای افسانهای ایران آشنا میکند و نوبت به آشنایی با حاجی فیروز میرسد. از آن سو آندیا در انتظار فرشته دندانی به عنوان نماد آرزوها و امیدها در میان کودکان است.
در نهایت این داستان به کودکان میآموزد که فرشته دندانی نه فقط موجود خیالی، بلکه نمادی از مهربانی و انسانیت است که درون خود ما زندگی میکند و با این درک، کودک به یک قهرمان واقعی تبدیل میشود که با اعمال خوبش دنیای اطرافش را روشن و شادابتر میکند.
شمین محمودی بازیگر نقش اصلی کودک «رویای یک گلدان» برای نخستین بار مقابل دوربین رفته و آذر بهارلو، اسماعیل موحدی، رویا زیرک قشقایی، صدف کبیریان دیگر بازیگران این اثر از حرفهایهای تئاتر و سینمای اصفهان هستند.
آوینا نصر، یسنا هادیان، لیلا مجیدینژاد، النا رستمی، مارال معصومی، باران کشاورز، الینا ربیع، ملیکا غریب شاهی، هستی اکبری، آنیکا گمین چی، غزل مسائلی و هلیا محمدباقری دیگر بازیگران کودک این فیلم هستند.
«رویای یک گلدان» هشتمین اثر حرفهای حمیدرضا کردسیچانی است که برای رقابت در جشنواره فیلم کودک و نوجوان و دیگر جشنوارههای داخلی و خارجی ساخته شده است.
عوامل اصلی این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: حمیدرضا کردسیچانی، تهیهکننده: راحله خالدی، مدیر فیلمبرداری: مجید محسنی، دستیاران: پیمان امیدی، مهرداد مرادمند، علیرضا کریمی، مدیر صدابرداری: مهران ثابتیفرد، گروه کارگردانی؛ مدیر برنامهریزی: شکیبا محمودی، دستیار اول کارگردان: امیرحسین محمدی، دستیار دوم: شهین قزلباش، منشی صحنه: زهرا توکلی، عکاس: فروغ سلطانیان، طراح گریم: افسانه کچویی، مجریان گریم: فرشته معصومی، سمیه عنبرآزاد، طراح صحنه و لباس: حمیدرضا کردسیچانی، دستیار: طاها شاهوردی، مائده غریب شاهی، مدیر تولید: مهدی چلمغانی، جانشین تولید: مهداد انصاریفرد، تدوین و اصلاح رنگ: مهدی دهقان، طراح و ترکیب صدا: الهام عبداللهزاده، فیلمبرداری پشت صحنه: شکوفه بهرامی، سعید باجلانی، تداراکات: فرزاد سررشتهدارزاده، علی جلالی مهر، پشتیبانی فنی: تصویرسازان اسپادانا.