نمایش «همنوایی عاشقانه» در جشنواره نیواورلئان آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، سی و سومین دوره جشنواره فیلم نیواورلئان از ۱۹ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ ( 28 آبان تا اول آذر) در نیواورلئان، همزمان با نشست سالانه انجمن انسان‌شناسی آمریکا برگزار می‌شود.

جشنواره نیواورلئان از معتبرترین جشنواره‌های فیلم مستند آمریکا درایالت لوییزیانا است که از آن به عنوان یکی از دروازه‌های اسکار نام برده می‌شود.

این فیلم روایت عاشقانه یک زوج سالخورده در یکی از روستاهای کویری ایران است.

