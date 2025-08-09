خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش «همنوایی عاشقانه» در جشنواره نیواورلئان آمریکا

نمایش «همنوایی عاشقانه» در جشنواره نیواورلئان آمریکا
کد خبر : 1671579
لینک کوتاه کپی شد.

«همنوایی عاشقانه» ساخته آذر مهرابی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) در چهارمین حضور بین‌المللی، در بخش مسابقه فیلم‌های مستند جشنواره‌ انسان‌شناسی نیو اورلئان آمریکا به نمایش در می‌آید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، سی و سومین دوره جشنواره فیلم نیواورلئان از ۱۹ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ ( 28 آبان تا اول آذر) در نیواورلئان، همزمان با نشست سالانه انجمن انسان‌شناسی آمریکا برگزار می‌شود.

جشنواره نیواورلئان از معتبرترین جشنواره‌های فیلم مستند آمریکا درایالت  لوییزیانا است که از آن به عنوان یکی از دروازه‌های اسکار نام برده می‌شود.

این فیلم روایت عاشقانه یک زوج سالخورده در یکی از روستاهای کویری ایران است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور