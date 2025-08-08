خبرنگار آگاه و مسئول مهمترین سرمایه رسانه و جامعه است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، متن پیام علی بخشی‌زاده، معاون صدای رسانه ملی به مناسبت روز خبرنگار بدین شرح است:

در جهانی که رسانه‌ها هر روز متکثرتر و پیچیده‌تر می‌شوند، خبرنگار همچنان یکی از ستون‌های اصلی اعتماد عمومی‌ست. او تنها انتقال‌دهنده پیام نیست، بلکه واسطه‌ای آگاه است میان واقعیت و افکار عمومی؛ صدایی مستقل که اصالت روایت را از میان انبوه داده‌ها و روایت‌های پر زرق و برق، بیرون می‌کشد.

در عصر فن آوریهای نوین، آنچه رسانه را معتبر می‌کند، نه پیچیدگی های فناوری یا سرعت، بلکه خبرنگاری‌ست که با درک مسئولیت اجتماعی و تعهد حرفه‌ای، تصویر صادقانه‌ای از پیرامون ارائه می‌دهد. مخاطب امروز، هوشیار است؛ او بیش از آن‌که به نام رسانه اعتماد کند، به نام خبرنگاری که برای آن رسانه سخن می‌گوید تکیه دارد. خبرنگار حرفه‌ای، به‌مرور زمان تبدیل به نماد شخصیتی خاص می‌شود؛ شخصی توانمند که با دقت، صداقت، انصاف و استقلال تعریف می‌شود.

خبرنگار خوب، صرفاً ناقل واقعه نیست، بلکه تحلیلگر زمینه‌ها، دیده‌بان منافع عمومی و صدای گروه‌هایی‌ست که اغلب در حاشیه‌ مانده‌اند. خبرنگاری متعهد، در بزنگاه‌های تاریخی، میان روایت رسمی و حقیقت گم‌شده، صدایی مستقل می‌سازد که می‌تواند مرز میان آگاهی و تحریف را از نو ترسیم کند.

در هفته‌های اخیر و در میانه جنگ رسانه‌ای پیچیده ایران و رژیم صهیونیستی، بار دیگر نقش محوری خبرنگاران برجسته شد؛ آن‌ها که در میدان حضور داشتند، فارغ از ملاحظات سیاسی یا جغرافیایی، با صدای انسان، واقعیت را روایت کردند و افکار عمومی را از هیاهوی تحریف فراتر بردند.

اما این تعهد، بدون هزینه نبوده است. خبرنگاری حرفه‌ای‌ست که در دل بحران‌ها رشد کرده و بارها با رنج، تهدید و حتی شهادت گره خورده است. نام‌هایی چون محمود صارمی، حسن باقری، اکبر نحوی و ده‌ها خبرنگار دیگر که جان خود را در راه بیان حقیقت از دست دادند، نشان می‌دهد که خبرنگاری برای ما فقط یک حرفه نیست؛ یک موقعیت تاریخی و اخلاقی است. آن‌ها روایتگر واقعیت در سخت‌ترین شرایط بودند و اکنون، بخشی از حافظه ملی ما شده‌اند.

روز خبرنگار فرصتی است برای ادای احترام به این نقش تاریخی؛ نه فقط با تجلیل نمادین، بلکه با یادآوری مسئولیت سنگینی که این حرفه بر دوش دارد. مسئولیتی که نیازمند پشتیبانی ساختارمند، آموزش مستمر، امنیت حرفه‌ای و پاسداشت استقلال رسانه‌ای است.

در جهانی که مرزهای واقعیت و جعل، روز به روز باریک‌تر می‌شود، خبرنگار آگاه و مسئول، مهم‌ترین سرمایه رسانه و جامعه است.

انتهای پیام/