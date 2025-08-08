خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
توضیحات فرهنگستان هنر در ادامه تکذیب یک خبر؛

محمود فرشچیان به ذات‌الریه مبتلا شده است

محمود فرشچیان به ذات‌الریه مبتلا شده است
در پی انتشار اخباری مبنی بر وخامت حال محمو فرشچیان نقاش معاصر فرهنگستان هنر به ارائه توضیحاتی پرداخته است.

به گزارش ایلنا، فرهنگستان هنر ایران در اطلاعیه‌ای رسمی، آخرین وضعیت جسمی  محمود فرشچیان را تشریح کرد.

براساس این اطلاعیه که به نقل از خانواده این هنرمند نگارگر منتشر شده، فرشچیان به بیماری ذات‌الریه مبتلا شده و تحت درمان قرار دارد. 

این بیانیه در پی انتشار اخباری مبنی بر وخامت حال این هنرمند صادر شده است. پیش از این، سخنگوی شهرداری اصفهان وضعیت جسمی او را وخیم گزارش کرده بود که این خبر توسط خانواده فرشچیان تکذیب شد.

