محمود فرشچیان به کما رفت

به گزارش ایلنا، محمود فرشچیان نگارگر و مینیاتوریست ایرانی به دلیل وخامت حال جسمی به کما رفته و در یکی از بیمارستان‌های ایالات متحده آمریکا بستری است.

سیدعلی معرک‌نژاد، سخنگوی شهرداری اصفهان این خبر را اعلام کرده است.

محمود فرشچیان متولد ۴ بهمن ۱۳۰۸ در اصفهان، یکی از تأثیرگذارترین و نوآورترین نگارگران ایرانی در یک قرن اخیر است. او تحصیلات خود را در مدرسه هنرهای زیبای اصفهان آغاز کرد و سپس در اروپا به تکمیل دانش هنری خود پرداخت. فرشچیان با تلفیق مکتب سنتی نگارگری ایرانی و سبک‌های نوین، آثاری خلق کرده که هم در موزه‌های معتبر جهان و هم در اماکن مذهبی چون عتبه مقدسه امام رضا(ع) جای گرفته‌اند.

