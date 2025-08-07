محمود فرشچیان به کما رفت
محمود فرشچیان هنرمند پیشکسوت عرصه نگارگری و نقاشی به کما رفت و در یکی از بیمارستانهای آمریکا، بستری شد.
به گزارش ایلنا، محمود فرشچیان نگارگر و مینیاتوریست ایرانی به دلیل وخامت حال جسمی به کما رفته و در یکی از بیمارستانهای ایالات متحده آمریکا بستری است.
سیدعلی معرکنژاد، سخنگوی شهرداری اصفهان این خبر را اعلام کرده است.
محمود فرشچیان متولد ۴ بهمن ۱۳۰۸ در اصفهان، یکی از تأثیرگذارترین و نوآورترین نگارگران ایرانی در یک قرن اخیر است. او تحصیلات خود را در مدرسه هنرهای زیبای اصفهان آغاز کرد و سپس در اروپا به تکمیل دانش هنری خود پرداخت. فرشچیان با تلفیق مکتب سنتی نگارگری ایرانی و سبکهای نوین، آثاری خلق کرده که هم در موزههای معتبر جهان و هم در اماکن مذهبی چون عتبه مقدسه امام رضا(ع) جای گرفتهاند.