کتاب « زندانی جزیره آرزو» منتشر شد

کتاب «زندانی جزیره آرزو» نوشته اسماعیل یوردشاهیان توسط انتشارات فرزان روز روانه بازار شد.

در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است:

«زندانی جزیره آرزو» دهمین رمان اسماعیل یوردشاهیان شاعر، نویسنده و پژوهشگر معاصر است که از او آثاری در زمینه شعر، رمان و پژوهش‌های فلسفی و عمی منتشر و به زبان‌های مختلف ترجمه شده است.

رمان زندانی جزیزره آرزو بیانگر درد و رنج ناگفته تمام آزاد اندیشان، در طول تاریخ است، رمانی ست با ساختاری چند لایه، معناگرا، عاشقانه و شورانگیز.

حوادث رمان در دوران مشروطیت می‌گذرد و موضوع آن شرح زندگی جوانی تحصیل کرده از خانواده اشراف است، که بعد از تحصیل در خارج از کشور به ایران برمی‌گردد، دستگیر و به زندان غار در جزیره آرزوی دریاچه ارومیه میان زندانیانی که از هر طبقه هستند، فرستاده می‌شود.

نویسنده در این رمان نقبی زده است به درون جامعه، بر دل تاریخ دوران مشروطیت، وضعیت و احوال مردم آن زمان با احوال جامعه امروز ایران و حال روشنفکران،‌ تا روزگار چه سازد.

کتاب «زندانی جزیره آرزو» در سیصد و شصت و هفت صفحه با شمارگان هفتصد نسخه به مبلغ چهارصدهزارتومان، قیمت‌گذاری شده است.

