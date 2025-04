به گزارش ایلنا، «فاطمه حسونه» عکاس خبری و هنرمند فلسطینی چهارشنبه این هفته در بمباران اسرائیل کشته شد. حسونه در فیلم «روحت را به دست بگیر و راه بیفت» (Put Your Soul On Your Hand And Walk) به کارگردانی «سپیده فارسی» که قرار است چند هفته آینده در جشنواره کن اکران شود ظاهر شده بود.

