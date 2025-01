نامزدهای اسکار ۲۰۲۵ اعلام شد

به گزارش ایلنا، فهرست نامزدهای نود و هفتمین دوره جوایز سینمایی اسکار اعلام شد.

نامزدهای اسکار ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

بهترین فیلم

آنورا (Anora)

بروتالیست (The Brutalist)

یک ناشناس کامل (A Complete Unknown)

ملاقات محرمانه (Conclave)

تل‌ماسه: بخش دوم (Dune: Part Two)

امیلیا پرز (Emilia Pérez)

من هنوز اینجا هستم (I’m Still Here)

پسران نیکل (Nickel Boys)

ماده (The Substance)

شرور (Wicked)

بهترین کارگردانی‌شان بیکر – آنورا (Anora)

بردی کوربت – بروتالیست (The Brutalist)

جیمز منگولد – یک ناشناس کامل (A Complete Unknown)

ژاک اودیار – امیلیا پرز (Emilia Pérez)

کورالی فارژا – ماده (The Substance)

بهترین بازیگر نقش اول مرد

آدرین برودی – بروتالیست (The Brutalist)

تیموتی شالامی – یک ناشناس کامل (A Complete Unknown)

کولمن دومینگو – سینگ سینگ (Sing Sing)

رالف فاینس – ملاقات محرمانه (Conclave)

سباستین استن – کارآموز (The Apprentice)

بهترین بازیگر نقش اول زن

سینتیا اریوو – شرور (Wicked)

کارلا سوفیا گاسکون – امیلیا پرز (Emilia Pérez)

مایکی مدیسون – آنورا (Anora)

دمی مور – ماده (The Substance)

فرنندا تورس – من هنوز اینجا هستم (I’m Still Here)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

یورا بوریسوف – آنورا (Anora)

کیرن کالکین – درد واقعی (A Real Pain)

ادوارد نورتون – یک ناشناس کامل (A Complete Unknown)

گای پیرس – بروتالیست (The Brutalist)

جرمی استرانگ – کارآموز (The Apprentice)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

مونیکا باربارو – یک ناشناس کامل (A Complete Unknown)

آریانا گرانده – شرور (Wicked)

فلیسیتی جونز – بروتالیست (The Brutalist)

ایزابلا روسلینی – ملاقات محرمانه (Conclave)

زوئی سالدانا – امیلیا پرز (Emilia Pérez)

بهترین فیلم بین‌المللی

من هنوز اینجا هستم (I’m Still Here) – برزیل

دختری با سوزن (The Girl With The Needle) – دانمارک

امیلیا پرز (Emilia Pérez) – فرانسه

دانه انجیر معابد (The Seed Of The Sacred Fig) – آلمان

جریان (Flow) – لتونی

بهترین مستند بلند

دفتر خاطرات جعبه سیاه (Black Box Diaries)

سرزمین دیگری نیست (No Other Land)

جنگ چینی (Porcelain War)

موسیقی متن یک کودتا (Soundtrack To A Coup D’etat)

نیشکر (Sugarcane)

بهترین فیلم انیمیشن

جریان (Flow)

درون و بیرون ۲ (Inside Out ۲)

خاطرات یک حلزون (Memoir Of A Snail)

والاس و گرومیت: انتقام پرندگان (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl)

ربات وحشی (The Wild Robot)

بهترین فیلمنامه اصلی

آنورا (Anora)

بروتالیست (The Brutalist)

درد واقعی (A Real Pain)

۵ سپتامبر (September ۵)

ماده (The Substance)

بهترین فیلمنامه اقتباسی

یک ناشناس کامل (A Complete Unknown)

ملاقات محرمانه (Conclave)

امیلیا پرز (Emilia Pérez)

پسران نیکل (Nickel Boys)

سینگ سینگ (Sing Sing)

بهترین فیلمبرداری

بروتالیست (The Brutalist)

تل‌ماسه: بخش دوم (Dune: Part Two)

امیلیا پرز (Emilia Pérez)

ماریا (Maria)

نوسفراتو (Nosferatu)

بهترین تدوین فیلم

آنورا (Anora)

بروتالیست (The Brutalist)

ملاقات محرمانه (Conclave)

امیلیا پرز (Emilia Pérez)

شرور (Wicked)

بهترین موسیقی متن

بروتالیست (The Brutalist)

ملاقات محرمانه (Conclave)

امیلیا پرز (Emilia Pérez)

شرور (Wicked)

ربات وحشی (The Wild Robot)

بهترین ترانه اصلی

امیلیا پرز (Emilia Pérez)

شش سه هشت (The Six Triple Eight)

سینگ سینگ (Sing Sing)

امیلیا پرز (Emilia Pérez)

التون جان: هرگز دیر نیست (Elton John: Never Too Late)

بهترین طراحی صحنه

بروتالیست (The Brutalist)

ملاقات محرمانه (Conclave)

تل‌ماسه: بخش دوم (Dune: Part Two)

نوسفراتو (Nosferatu)

شرور (Wicked)

بهترین جلوه‌های ویژه

بیگانه: رومولوس (Alien: Romulus)

مرد بهتر (Better Man)

تل‌ماسه: قسمت دوم (Dune: Part Two)

پادشاهی سیاره میمون‌ها (Kingdom Of The Planet Of The Apes)

شرور (Wicked)

بهترین صدا

یک ناشناس کامل (A Complete Unknown)

تل‌ماسه: بخش دوم (Dune: Part Two)

امیلیا پرز (Emilia Pérez)

شرور (Wicked)

ربات وحشی (The Wild Robot)

بهترین طراحی لباس

یک ناشناس کامل (A Complete Unknown)

ملاقات محرمانه (Conclave)

گلادیاتور ۲ (Gladiator II)

نوسفراتو (Nosferatu)

شرور (Wicked)

بهترین گریم

یک مرد متفاوت (A Different Man)

امیلیا پرز (Emilia Pérez)

نوسفراتو (Nosferatu)

ماده (The Substance)

شرور (Wicked

