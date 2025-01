اکران و نقدِ «چگونه قبل از مرگ مادربزرگ، میلیونر شویم!» در سینما اندیشه

فیلم سینمایی «چگونه قبل از مرگ مادربزرگ، میلیونر شویم!» (How To Make Millions Before Grandma Dies)، محصول تایلند در سال ۲۰۲۴ به کارگردانی پت بونیتیپات است که در فرهنگسرای اندیشه، نمایش و نقد و بررسی می‌شود.