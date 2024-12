نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۵ معرفی شدند

به گزارش ایلنا، میندی کالینگ و موریس چسنات نامزدهای مراسم گلدن گلوب ۲۰۲۵ را اعلام کردند. این هشتاد و دومین مراسم گلدن گلوب به شمار می‌رود که قرار است در تاریخ ۵ ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی برگزار شود.

لیست نامزدهای جوایز گلدن گلوب به شرح زیر است:

بهترین فیلم درام:

بروتالیست/THE BRUTALIST (محصول A۲۴)

یک ناشناخته کامل /A COMPLETE UNKNOWN (سرچلاین پیکچرز)

نشست محرمانه/CONCLAVE (فوکوس فیچرز)

تلماسه: قسمت دوم /DUNE: PART TWO (برادران وارنر)

پسران نیکلی/NICKEL BOYS (آمازون و اوریون پیکچرز)

سپتامبر 5/SEPTEMBER ۵ (پارامونت پیکچرز)

بهترین فیلم موزیکال یا کمدی:

آنورا/ANORA (محصول نئون)

چلنچرز/CHALLENGERS (محصول آمازون)

امیلیا پرز/EMILIA PÉREZ (محصول نتفلیکس)

یک رنج واقعی/A REAL PAIN (سرچلایت پیکچرز)

ماده/THE SUBSTANCE (موبی)

شرور/WICKED (یونیورسال پیکچرز)

بهترین فیلم بین‎المللی:

«هرچه نور تصور می‌کنیم» (All We Imagine as Light)

«امیلیا پرز» (Emilia Pérez)

«دختری با سوزن» (The Girl With the Needle)

«هنوز اینجا هستم» (I’m Still Here)

«دانه انجیر معابد» (The Seed of the Sacred Fig)

«ورمیلیو» (Vermiglio)

بهترین فیلم انیمیشن:

جریان (Flow”)

درون و بیرون 2 («Inside Out ۲») ۹

خاطرات یک حلزون («Memoir of a Snail»

موآنای 2( «Moana ۲»)

والاس و گرومیت: انتقام پرندگان (Vengeance Most Fowl”)

ربات وحشی («The Wild Robot»)

بهترین موسیقی متن:

فولکر برتلمن، «نشست محرمانه» (Conclave)

دانیل بلومبرگ، «بروتالیست» (The Brutalist)

کریس باورز، «ربات وحشی» (The Wild Robot)

کلمان دوکول و کامیل، «امیلیا پرز» (Emilia Pérez)

ترنت رزنر و اتیکس راس، «چلنجِرز» (Challengers)

هانس زیمر، «تلماسه: قسمت دوم» (Dune: Part Two)

بهترین کارگردانی فیلم:

ژاک اودیار، «امیلیا پرز» (Emilia Pérez) شان بیکر، «آنورا» (Anora)

ادوارد برگر، «نشست محرمانه» (Conclave)

بردی کوربت، «بروتالیست» (The Brutalist)

کورالی فارژا، «ماده» (The Substance)

پایال کاپادیا، «هرچه نور تصور می‌کنیم» (All We Imagine as Light)

بهترین دستاورد سینمایی و باکس آفیس:

بیگانه: رومولوس/ALIEN: ROMULUS

بیتل جوس بیتل جوس/BEETLEJUICE BEETLEJUICE

ددپول و ولورین/DEADPOOL & WOLVERINE

گلادیاتور ۲

درون و بیرون ۲

گردباد/TWISTERS

شرور/WICKED

ربات وحشی/THE WILD ROBOT

بهترین بازیگر زن در فیلم درام:

پاملا اندرسون «آخرین شوگرل» /THE LAST SHOWGIRL

آنجلینا جولی «ماریا» /MARIA

نیکول کیدمن «بیبی گرل»

تیلدا سوئینتن «اتاق کناری» /THE ROOM NEXT DOOR

فرناندو تورس «من هنوز اینجا هستم» /I’M STILL HERE

کیت وینسلت «لی» /LEE

بهترین بازیگر مرد در فیلم درام:

آدرین برودی «بروتالیست» /THE BRUTALIST

تیموتی شالامی «یک ناشناخته کامل»

دانیل کریگ «کوئیر»

کولمن دومینگو «سینگ سینگ» /SING SING

رالف فاینس «نشست محرمانه» /CONCLAVE

سباستین استن «کارآموز» /THE APPRENTICE

بهترین بازیگر زن نقش مکمل در یک فیلم سینمایی:

سلنا گومز، «امیلیا پرز» (Emilia Pérez)

آریانا گرانده، «شرور» (Wicked)

فلیسیتی جونز، «بروتالیست» (The Brutalist)

مارگارت کوالی، «ماده» (The Substance)

ایزابلا روسلینی، «نشست محرمانه» (Conclave)

زویی سالدانا، «امیلیا پرز» (Emilia Pérez)

بهترین فیلمنامه:

«امیلیا پرز» (Emilia Pérez)، نویسنده: ژاک اودیار

«آنورا» (Anora)، نویسنده: شان بیکر

«بروتالیست» (The Brutalist)، نویسندگان: بردی کوربت، مونا فاست‌ولد

«رنج واقعی» (A Real Pain)، نویسنده: جسی آیزنبرگ

«ماده» (The Substance)، نویسنده: کورالی فارژا

«نشست محرمانه» (Conclave)، نویسنده: پیتر استراگان

بخش تلویزیون:

بهترین مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی

«بچه گوزن» (Baby Reindeer)

«سلب مسئولیت» (Disclaimer)

«هیولاها: داستان لایل و اریک منندز» (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

«پنگوئن» (The Penguin)

«ریپلی» (Ripley)

«کارآگاه حقیقی: سرزمین شب» (True Detective: Night Country)

بهترین بازیگر مرد در سریال درام:

دنی گلاور «آقا و خانم اسمیت» (Mr. and Mrs. Smith)

جیک جیلنهال «اصل برائت» (Presumed Innocent) گری اولدمن «اسب‌های آرام» (Slow Horses)

ادی ردمین «روز شغال» (The Day of the Jackal)

هیرویوکی سانادا، «شوگون» (Shōgun)

بیلی باب تورنتون، «لندمن» (Landman)

بهترین بازیگر زن در یک سریال کمدی یا موزیکال:

کریستن بل، «هیچ‌کس این را نمی‌خواهد» (Nobody Wants This)

کوئینتا برانسون، «دبستان ابوت» (Abbott Elementary)

آیو ادبیری، «خرس» (The Bear)

سلنا گومز، «فقط قتل‌های درون ساختمان» (Only Murders in the Building)

کاترین هان، «آگاتا از آغاز» (Agatha All Along)

جین اسمارت، «هک» (Hacks)

بهترین بازیگر مرد در یک مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی:

کالین فارل، «پنگوئن» (The Penguin)

ریچارد گد، «بچه گوزن» (Baby Reindeer)

کوین کلاین، «سلب مسئولیت» (Disclaimer)

کوپر کوک، «هیولاها: داستان لایل و اریک منندز» (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

ایوان مک‌گرگور، «یک جنتلمن در مسکو» (A Gentleman in Moscow)

اندرو اسکات، «ریپلی» (Ripley)

بهترین بازیگر زن در یک مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی:

کیت بلانشت، «سلب مسئولیت» (Disclaimer)

جودی فاستر، «کارآگاه حقیقی: سرزمین شب» (True Detective: Night Country)

کریستین میلیوتی، «پنگوئن» (The Penguin)

سوفیا ورگارا، «گریسلدا» (Griselda)

نائومی واتس، «عداوت: کاپوتی علیه قوها» (Feud: Capote vs. the Swans)

کیت وینسلت، «رژیم» (The Regime)

بهترین بازیگر زن در فیلم کمدی یا موزیکال:

ایمی آدامز (NIGHTBITCH)

سینتیا اریو (شرور)

کارلا سوفیا گاسکن (امیلیا پرز)

میکی مدیسون (آنورا)

دمی مور (ماده)

زندایا (چلنچرز)

بهترین بازیگر مرد در فیلم کمدی یا موزیکال:

جسی آیزنبرگ (رنج واقعی)

هیو گرانت (مرتد/HERETIC)

گابریل لایل (شنبه شب)

جسی پلمونز (انواع مهربانی)

گلن پاول (هیتمن)

سباستین استن (یک مرد متفاوت)

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل در یک فیلم سینمایی:

یوری بوریسوف (آنورا)

کیران کالکین (یک رنج واقعی)

ادوارد نورتن (یک ناشناخته کامل)

گای پیرس (بروتالیست)

جرمی استرانگ (کارآموز(

دنزل واشنگتن (گلادیاتور۲)

بهترین موسیقی متن (سینما):

نشست محرمانه (CONCLAVE)

بروتالیست

ربات وحشی

امیلیا پرز

چلنجرز

تلماسه: قسمت ۲

بهترین ترانه (سینما)

ترانه BEAUTIFUL THAT WAY از فیلم «آخرین شوگرل»

ترانه COMPRESS / REPRESS” از فیلم «چلنجرز»

ترانهEL MAL از فیلم «امیلیا پرز»

ترانه FORBIDDEN ROAD” از فیلم «مرد بهتر»

ترانه KISS THE SKY از «ربات وحشی»

ترانه MI CAMINO از «امیلیا پرز»

بهترین سریال درام:

«روز شغال» /THE DAY OF THE JACKAL

«دیپلمات» /THE DIPLOMAT

«آقا و خانم اسمیت» /MR. & MRS. SMITH

«شوگون» /SHŌGUN

اسب‌های آرام/SLOW HORSES

بازی مرکب/SQUID GAME

بهترین سریال موزیکال یا کمدی:

«دبستان ابوت/ABBOTT ELEMENTARY»

«خرس/THE BEAR»

«جنتلمن‌ها/THE GENTLEMEN»

«هک/HACKS»

«هیچ‌کس این را نمی‌خواهد/NOBODY WANTS THIS»

بهترین بازیگر زن در یک سریال درام:

کتی بیتس (متلاک/MATLOCK)

اما دارسی (خانه اژدها/HOUSE OF THE DRAGON)

مایا ارسکین (خانم و آقای اسمیت)

کایرا نایتلی(کبوترهای سیاه)

کری راسل(دیپلمات)

آنا ساوای(شوگون)

بهترین بازیگر مرد در سریال درام

دونالد گلاور – سریال Mr. and Mrs. Smith

جیک جیلنهال – سریال Presumed Innocent

گری اولدمن – سریال Slow Horses

ادی ردماین – سریال The Day of the Jackal

هیرویوکی سانادا – سریال Shōgun

بیلی باب تورنتون – سریال Landman

بهترین بازیگر زن در سریال کمدی یا موزیکال

کریستن بل – سریال Nobody Wants This

کوئینتینا برانسون – سریال Abbott Elementary

آیو ادبیری – سریال The Bear

سلنا گومز – سریال Only Murders in the Building

کاترین هان – سریال Agatha All Along

جین اسمارت – سریال Hacks

بهترین بازیگر مرد در سریال کمدی یا موزیکال

آدام برودی – سریال Nobody Wants This

تد دانسون – سریال A Man on the Inside

استیو مارتین – سریال Only Murders in the Building

جیسون سیگل – سریال Shrinking

مارتین شورت – سریال Only Murders in the Building

جرمی آلن وایت – سریال The Bear

بهترین بازیگر زن در سریال کوتاه، آنتولوژی یا فیلم تلویزیونی:

کیت بلانشت – سریال Disclaimer

جودی فاستر – سریال True Detective: Night Country

کریستین میلیوتی – سریال The Penguin

سوفیا ورگارا – سریال Griselda

نائومی واتس – سریال Feud: Capote vs. the Swans

کیت وینسلت – سریال The Regime

بهترین بازیگر مرد در سریال کوتاه، آنتولوژی یا فیلم تلویزیونی:

کالین فارل – سریال The Penguin

ریچارد گاد – سریال Baby Reindeer

کوین کلاین – سریال Disclaimer

کوپر کوچ – سریال Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

ایوان مک‌گرگور – سریال A Gentleman in Moscow

اندرو اسکات – سریال Ripley

بهترین بازیگر مکمل زن در سریال:

لیزا کولون زایاس – سریال The Bear

هانا آینبیندر – سریال Hacks

داکوتا فانینگ – سریال Ripley

جسیکا گانینگ – سریال Baby Reindeer

آلیسون جنی – سریال The Diplomat

کالی رایس – سریال True Detective: Night Country

بهترین بازیگر مکمل مرد در سریال:

تادانوبو آسانو – سریال Shōgun

خاویر باردم – سریال Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

هریسون فورد – سریال Shrinking

جک لاودن – سریال Slow Horses

دیه‌گو لونا – سریال La Maquina

ابن ماس باکراک – سریال The Bear

بهترین استندآپ کمدی:

جیمی فاکس – What Had Happened Was

نیکی گلیسر – Someday You’ll Die

ست مایرز – Dad Man Walking

آدام سندلر – Love You

آلی وانگ – Single Lady

رمی یوسف – More Feelings

