به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی سوره، فیلم سینمایی «در آغوش درخت» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه کنندگی محمدرضا مصباح و سجاد نصراللهی نسب، محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در بخش رقابتی بیست و نهمین دوره جشنواره تلویزیونی شانگهای (Shanghai TV Festival) در کشور چین به نمایش در می‌آید.

جشنواره تلویزیونی شانگهای از زمان آغاز به کار خود در سال 1986، به فلسفه سینمای حرفه‌ای، دیدگاه بین‌المللی‌گرایی و سودمندی مردم از فیلم و سینما پایبند بوده و دائماً مکانیسم جشنواره را نوآوری کرده و سطح خدمات را بهبود می‌بخشد و نفوذ برند را افزایش می‌دهد. این جشنواره خود را به یکی از مهمترین بسترهای تبادل تلویزیون های بین المللی در آسیا تبدیل کرده‌است و نقش فعالی در ترویج توسعه فرهنگ تلویزیون و صنعت تلویزیون چین، تسهیل تبادل فرهنگ تلویزیون چینی و جهان ایفا می کند.

امسال بیش از 3700 فیلم از 105 کشور و منطقه برای مسابقه و نمایش SIFF امسال دریافت شده‌است.

فیلم سینمایی «در آغوش درخت» امسال به عنوان تنها نماینده از کشور ایران در کنار فیلم های «The Camorris».«funny woman»، «Samber»، «At the End- The Power of Offense» در بخش بهترین فیلم خارجی Magnolia Awards به رقابت می پردازند.

مسابقه بین‌المللی Magnolia Awards پیشروترین رقابت تلویزیونی بین‌المللی در جهان است. بیست و نهمین دوره این جشنواره از ۲۴ تا ۲۸ ژوئن 2024 برابر با۴ - ۸ تیرماه سال جاری در شهر شانگهای چین برگزار می‌شود.

پخش بین‌الملل این فیلم به عهده مرکز بین الملل سوره است.

