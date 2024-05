آثار راه یافته به بخش مسابقه جشنواره «صبح» اعلام شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، آثار راه یافته به بخش مسابقه دومین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی «صبح» در رشته‌های اعلام شدند.

در بخش «مستند اصلی» ۲۸ اثر، «مستند فلسطین» ۱۴ اثر، «مستند معاونت برون مرزی» ۶ اثر، «انیمیشن کوتاه اصلی» ۳۳ اثر، «انیمیشن کوتاه، فلسطین» ۱۹ اثر و «فیلم کوتاه، فلسطین» ۱۶ اثر به مسابقه راه پیدا کردند که اسامی آن‌ها به شرح زیر است:

«مستند اصلی»

مستند Another Vision Inside Haiti «s Uprising به کارگردانی دن کوهن از آمریکا، «سفیره» به کارگردانی رنیم ددش از سوریه، «افغانستان مرز آتش و بهشت» به کارگردانی محمدمهدی خالقی از ایران، All Quiet On The Westlake به کارگردانی زیشو ویی از چین، «April- my family» به کارگردانی ماریا ماوتی از ایران، Bull Run به کارگردانی پاولا سالانر از روسیه، «داریوش» به کارگردانی علی پورمومن از ایران، Don»t Sell Me, Mama! ساخته اکترینا ایکاتیستیوا از روسیه، Foreign Fighters of Donbass ساخته شبکه آر تی از روسیه، «ایران بزرگ» به کارگردانی علیرضا رضی از ایران، «ایساتیس» به کارگردانی علیرضا دهقان از ایران، My Friend From War ساخته میخاییل بارنین از روسیه، Raft Paddler ساخته بیی چونگشان از چین، Searching for Nika ساخته استنیسلاو کابرالوو از اوکراین، Selaab (Flood) ساخته مثیو یوبنسون از بریتانیا، the call of the cave-land به کارگردانی احمد ابوشکلة از مراکش، The Caravan ساخته نوریا کلاویرو و التور پالاسیوس از اسپانیا، the man who became a museum به کارگردانی مروان طرابلسی از تونس، The Silence After The Storm به کارگردانی الینا رضوان از پاکستان، Together we innovate ساخته سفیان مقنین از الجزایر، Tundra Wonder Mums به کارگردانی اکترینا کوژاکینا از روسیه، «میراث باد» به کارگردانی نسیم سهیلی از ایران، «از بعلبک تا اصفهان» به کارگردانی مریم طالبی انارکی از ایران، «اسپانک» به کارگردانی محمدرضا خوش فرمان از ایران، «پورزال» به کارگردانی ماریا ماوتی از ایران، «دفک» ساخته بهنام بیرونوند از ایران، «غیرمسکونی» ساخته مسعود زارعیان از ایران و «واهگ» به کارگردانی حدیث جان‌بزرگی از ایران.

«مستند فلسطین»

«وداع با اسلحه» به کارگردانی امیرحسین کاربخش از ایران، Abla ساخته سعید نجمی از اردن، AMBULANCE به کارگردانی محمد جبلی از فلسطین، Gaza Fights Back ساخته دن کوهن از آمریکا، Gaza Stripped of Life NEW به کارگردانی مهدی عرب از ایران، «در تدارک طوفان» به کارگردانی احسان شادمانی از ایران، LIFE IS BEAUTIFUL به کارگردانی محمد جبلی از فلسطین، Mortal wound به کارگردانی علی موحدی خو از ایران، Not a good morning به کارگردانی دارین طاطور از فلسطین، O'ud به کارگردانی غسان سیداوی از لبنان، Palestine Reportساخته اتسوشی کادوواکی از ژاپن، Resilient Smiles ساخته خالد عسکر از لبنان، «لباس جدید پادشاه» به کارگردانی علی موحدی خو از ایران، The Palestinian Nakba- In Memory and the Present اثری از گروه فیلمسازی ردفیش از آمریکا و «آن هفت روز» به کارگردانی احسان شادمانی از ایران.

«مستند معاونت برون مرزی»

مستند «Iran and Iraq» به کارگردانی رضوان مرتضی از لبنان، «April- my family» به کارگردانی ماریا ماوتی از ایران، «در تدارک طوفان» به کارگردانی احسان شادمانی از ایران، «سرزمین ققنوس» به کارگردانی احسان شادمانی از ایران، «از بعلبک تا اصفهان» به کارگردانی مریم طالبی انارکی از ایران و «افغانستان مرز آتش و بهشت» ساخته محمدمهدی خالقی از ایران.

«انیمیشن کوتاه، بخش اصلی»

انیمیشن (Re) Call مجموعه کارگردان، «۱۹۶۶» به کارگردانی رامون ماسکاروس از اسپانیا، Aftershock به کارگردانی سوفیا میدوری آلماراز از آمریکا، «آرزوی اسب پیر» به کارگردانی صادق سالمی از ایران، bowl, paper, fish به کارگردانی امیرشهاب مهدی‌زاده از ایران، Colonel به کارگردانی پرستو کاردگار از ایران، «درخت ترش» به کارگردانی اکبر تراب‌پور از ایران، Drawn In به کارگردانی آرتور کولی از استرالیا، «اشاعه» به کارگردانی حمیدرضا مجیدی از ایران، Flowerland به کارگردانی آنتون دوشکی از روسیه، «فوبیا» به کارگردانی فرزانه قبادی از ایران، Game Over به کارگردانی آزاد صادقی از ایران، «همه می‌خواهند به بهار برسند» ساخته خدیجه مظلوم شهرکی از ایران، «حفره بعدی» به کارگردانی فاطمه احمدی از ایران، «کودک بی‌مادر» به کارگردانی سعید هوشیار از ایران، LAST BREATH مجموعه کارگردان فرانسه، «من آلیس نیستم» به کارگردانی مهدیه سادات احمدی سلیمانی از ایران، «پیکره» به کارگردانی محسن صالحی فرد از ایران، «پوتین» به کارگردانی سیدمحسن پورمحسنی شکیب از ایران، «شکوه» به کارگردانی مهدی برق‌زدگان از ایران، «تبر» ساخته اسماعیل جباری از ایران، The Step به کارگردانی ایگور پاولوویچ و مارکو دراشکو از صربستان، «داستان اسباب بازی» به کارگردانی علیرضا استوار از ایران، «پیچ تاریخی» به کارگردانی میلاد محمدی از ایران، «پیش از بهشت» به کارگردانی احمد حیدریان از ایران، «جیرفت» به کارگردانی مرجان‌کشانی از ایران، «دژکاک» به کارگردانی آزاد معروفی از ایران، «رسته» به کارگردانی سیده مطهره موسوی از ایران، «زنده، بیدار و آگاه» به کارگردانی حسین مرادی‌زاده از ایران، «ققنوس» به کارگردانی مونا شمس از ایران، «گذشته» به کارگردانی حمید محمدی از ایران، «یک قطعه آسمان» به کارگردانی فاطمه خدیور از ایران و «ماه» به کارگردانی فاطمه خدیور از ایران.

«انیمیشن کوتاه، فلسطین»

انیمیشن Balance به کارگردانی علی رجهت کاراگل از ترکیه، General به کارگردانی سیاوش ساعدپناه از ایران، «جنگ و رنگ» به کارگردانی عدنان زندی از ایران، «من آلیس نیستم» به کارگردانی مهدیه سادات احمدی سلیمانی از ایران، «نی لبک» به کارگردانی نسیم عینی از ایران، «کودک فلسطینی» به کارگردانی فاطمه خدیور از ایران، «موزه صلح» به کارگردانی سید احمد جعفریان از ایران، Puppet به کارگردانی میلاد فتحیانی از ایران، SHEREEN به کارگردانی زید شکر از عراق، THE ENDINGS به کارگردانی دانیال قاسمیان زوارم از ایران، The sound of Clouds به کارگردانی محمد لطفعلی از ایران، this side, other side به کارگردانی لیدا فضلی از ایران، «وتو» به کارگردانی هانیه حاجی بابا و علی گلناری از ایران، We Are All Watching به کارگردانی عبدو الدلی از ایران، «بی‌گناه» به کارگردانی فاطیما فیروزی از ایران، «رهایی» به کارگردانی علی اصغر شامی از ایران، «لانه عنکبوت» به کارگردانی اسداله دیانتی از ایران، «موشک کاغذی» به کارگردانی اسداله دیانتی از ایران و «حنظله» به کارگردانی سید علی حسینی نسب از ایران.

«فیلم کوتاه، فلسطین»

«چسب زخم» به کارگردانی مریم رجب زاده از ایران، Free به کارگردانی راهاتود زمان از آمریکا، LEO به کارگردانی محمدمعین روح الامینی از ایران، PAYANI ZIR NEVIS ENGLISI به کارگردانی مصطفی آقا محمدلو از ایران، Photograph به کارگردانی مهند الکلثوم از سوریه، Picture به کارگردانی حسین حیدر از لبنان، «رخت خواب» به کارگردانی امیرمحمد مروی از ایران، «روبان» به کارگردانی صادق حسین خانی از ایران، Siren به کارگردانی نفان بایکل از ترکیه، «استیک» به کارگردانی کیارش دادگرمحبی از ایران، «من» به کارگردانی مهیار ریاحی و فربه فرزانه از ایران، Under Occupation به کارگردانی انس یحیی از اردن، yarmouk's last poem به کارگردانی کیومرث محمدچناری از ایران، «تو کی هستی» به کارگردانی محمد حسین عباسی از ایران، «رویا» اثری از باشگاه سوره از ایران و «یک دو سه» به کارگردانی امیر حسین کشمیری از ایران.

دومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای «صبح» از ۳۰ اردیبهشت تا ۱ خرداد به دبیری محسن یزدی در سه بخش «اصلی»، «معاونت برون مرزی» و «فلسطین» برگزار می‌شود.

