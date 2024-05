فروش گیتار گروه «بیتلز» در حراج نیویورک با رقمی بیش از دو میلیون و چهارصد میلیون دلار!

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از «سی‌ان‌ان»، یک گیتار دوازده سیمی آکوستیک که جان لنون و جورج هریسون ستارگان گروه «بیلتز» آن را نواخته‌اند، به حراج گذاشته می‌شود.

موضوعی که این ساز را با اهمیت کرده این است که حدود شصت سال تصور بر این بوده که این گیتار گم شده است.

این ساز آکوستیک توسط گروه «بیتلز» در سال ۱۹۶۰ مورد استفاده قرارگرفته و در ضبط آثار و جلسات تمرین به کارگرفته شده است.

طبق گفته خانه حراج جولینز در کالیفرنیا، «!Help» و «عشق پنهان» را دو اثری دانسته‌اند که در نواخته شدن‌شان با گیتار دوازده سیمی کشف شده، توسط لنون و جورج هریسون قطعیت وجود دارد.

ماجرای گیتار میلیون دلاری «بیتلز»

در دهه ۱۹۶۰ است که این ساز در اختیار بیتلزها و جان لنون بوده، او در یکی از روزها گیتار را به یکی از دوستانش می‌دهد. دوست لنون گیتار را به فرد دیگری داده و آن فرد ساز را به خانه برده و در اتاق زیر شیروانی پنهانش کرده است. و تصور بر این می‌شود که این گیتار خوش‌صدا گم شده است.

خانه حراج مربوطه که با اندی بابیوک (کارشناس گروه بیتلز)، برای تایید اصالت آن همکاری کرده، طی توضیحات بیشتر گفته: این گیتار که در آلمان تولید شده، دارای صفحه‌ای از چوب صنوبر است و پشت و کناره‌های آن چوب ماهون ساخته شده است.

خانه حراج گفت: این ساز با ارزش، دارای برخی از علائم متمایز کننده است که باعث می‌شود به راحتی قابل شناسایی باشد، اما اثبات کننده واقعی برای تایید اصالت گیتار، صدای آن است.

خانه حراج مربوطه افزوده است: به محض اینکه این گیتار نواخته می‌شود، اگر آکوردها را بلد باشید متوجه می‌شوید که آهنگ‌های بیتلز به راحتی از ساز ساتع می‌شود و مخاطبی که موسیقی را کمی بشناسد این اصالت را درخواهد یافت. انگار که این ساز مانند کپسولی از سال ۱۹۶۵ جا مانده است و سفر زمان را طی کرده است!

عکس لنون در دسامبر سال 1963

گیتار شکسته است

بنا به گفته خانه حراج که تصمیم به بازیابی گیتار گرفته، وقتی آن را پیدا کرده‌اند، در وضعیت بدی قرار داشته است تا آنجا که امکان ارائه عکس‌های آن به رسانه، مسیر نبوده است؛‌ چراکه دسته ساز شکسته است.

در ادامه حراج جولینز رفع این مشکل را به رایان شوئرمن (یکی از تعمیرکاران ساز مطرح در لس‌آنجلس) سپرده است. شوئرمن گردن یا همان دسته ساز را طوری تعمیر کرده که قابل تشخیص نیست. در نهایت این تعمیرکار برای مرمت قسمت‌های مختلف ساز تا جای ممکن تلاش کرده و حال نتیجه رضایت‌بخش است.

حراج گیتار جان لنون و گروه «بیتلز» که حال به عنوان بخشی از رویداد «Julien's Auctions "Music» محسوب می‌شود در روزهای بیست و نهم و سی‌ام ماه مه در کافه هارد راک شهر نیویورک چکش خواهد خورد.

به گفته خانه حراج، انتظار می‌رود این گیتار رکورد جهانی گران‌ترین گیتار بیتلز را ثبت کند. در حال حاضر این رکورد به یک ساز «Gibson J-160.۱۹۶۲» اختصاص دارد که جان لنون از آن برای ضبط قطعه «I Want to Hold Your Hand"» و برخی دیگر از آثار گروه «بیتلز» استفاده کرده است. این ساز در نوامبر سال ۲۰۱۵ به قیمت دو میلیون و چهارصد میلیون دلار فروخته شده بود.

سرگذشت گروه بیلتز

«The Beatles»/ «بیتلز» یک گروه موسیقی انگلیسی بود که به سال ۱۹۶۰ در لیورپول تشکیل شد و جان لنون، پل مک‌کارتنی، جورج هریسون و رینگو استار اعضای اصلی آن بودند. «بیلتز» را یکی از جریان‌سازترین گروه‌های تاریخ موسیقی جهان می‌دانند.

یکی از مهمترین تاثیرات گروه «بیلتز» ارائه موسیقی عامه‌پسند به عنوان شکل مستقل هنری بوده است. جان لنون و دوستانش طی سال‌های فعالیت‌شان به تولید آثاری در سبک‌های مختلف با عناصر پاپ، فولکوریک، سایکدلیک و هارد راک پرداخت. این گروه در ادامه در نحوه ترانه‌سرایی، تنظیم و ضبط آثار و مواردی از این دست هم ابداعاتی به خرج دادند که به تحولی در موسیقی انجامیده است.

