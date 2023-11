سه فیلم کوتاه پویانمایی‌ در جشنواره سه قاره نانت فرانسه

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، بخش جنبی این جشنواره با نام First Steps Towards the 3 Continents امسال مجموعه‌ای از فیلم‌های کشورهای ایران، برزیل و سنگال را برای کودکان سه سال به بالا و خانواده‌هایشان نمایش می‌دهد.

برهمین اساس مجموعه داستان «مرغ مادر» شامل سه فیلم کوتاه انیمیشن «ماهی رنگین‌کمان» به کارگردانی فرخنده ترابی، «شنگول و منگول» به کارگردانی فرخنده ترابی و سیدمرتضی احدی، «لی‌لی لی‌لی‌ حوضک» به کارگردانی زنده یاد وجیه‌االله فردمقدم به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۵، ۱۳۷۸ و ۱۳۷۱ تولید شدند که پس از سال‌ها دوباره مورد توجه دست‌اندرکاران جشنواره سه قاره نانت قرار گرفتند.

در توضیح انتخاب این مجموعه از انیمیشن‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آمده است: سه داستان پر از لطافت و احساس با موضوع خانواده که قهرمانان آن از پارچه، پشم یا کاغذ بریده شده‌اند. دنیایی جادویی با الهام از سنت‌های ایرانی.

جشنواره فیلم سه قاره نانت Des 3 Continents festival محلی برای کشف استعدادها، شناسایی و دیدار هنرمندان و تبادل نظر مشتاقان سینماست. این جشنواره پس از جشنواره کن، جشنواره بزرگ سینمایی در فرانسه محسوب می‌شود.

جشنواره فیلم سه قاره نانت از ۶ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۲ (۲۷ نوامبر تا ۳ دسامبر ۲۰۲۳) در فرانسه برگزار خواهد شد.

