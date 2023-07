کد خبر: 1379957 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۴:۳۰ A

«برای پایان دادن به تمام جنگ ها: اوپنهایمر و بمب اتم» به نمایش خانگی آمد

مستند «برای پایان دادن به تمام جنگ ها: اوپنهایمر و بمب اتم» To End All War: Oppenheimer & the Atomic Bomb به کارگردانی کریستوفر کسل با زیرنویس اختصاصی و به صورت رایگان در پلتفرم «تماشاخونه» عرضه شد.