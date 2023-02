به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر،۱۱ فیلم از کشورهای بلژیک، لوکزامبورگ، اندونزی، فرانسه، ژاپن، رومانی، آرژانتین، سوریه، عراق و ایران به بخش جشنواره جشنواره‌ها راه پیدا کردند.

۱ Rebel شورشی - عادل العربی بلال فلاح - بلژیک لوکزامبورگ

۲ BEFORE, NOW & THEN قبل، اکنون و بعد - کامیلا اندینی - اندونزی

۳ For My Country برای کشورم - رشید حامی - فرانسه

۴ LOVE LIFE زندگی عاشقانه - کوجی فوکادا - ژاپن

۵ R.M.N. ر.م.ن. - کریستیان مونجیو - رومانی

۶ Saint Omer سنت عمر - آلیس دیوپ - فرانسه

۷ Tori and Lokita توری و لوکیتا - ژان پیر داردن لوک داردن - بلژیک

۸ Self Defense دفاع شخصی - آندره یا براگا - آرژانتین

۹ Landless بی سرزمین - تورج اصلانی - سوریه عراق

۱۰ The WasteTown شهر خاموش - احمد بهرامی - ایران

۱۱ Life & Life زندگی و زندگی - علی قوی تن - ایران

