ریما مارون عکاس و بازیگر لبنانی تلاش کرده با خلق عکس‌هایی فرم‌گرا که جمله‌ آنها مجموعه‌ای یک دست را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد. از اهمیت زمین و محل زندگی انسان‌ها بگوید. او آثارش را بر اساس وقایع رخ داده در لبنان به ثبت رسانده است.

به گزارش ایلنا، عکاسی در دنیای امروز هنری واحد و محدود نیست و به گفته متخصصان این عرصه بیش از صد سبک دارد. حال سال‌ها و شاید دهه‌هاست که عکاسی صرفا رئالیستی جای خود را به سبک‌های انتزاعی‌تر و فرم‌گراتر داده است. انقلاب ایجاد شده در دنیای دیجیتال هم یکی دیگر از عواملی است که باعث شده عکاسی به لحاظ ابزار و ادوات ره صدساله را یک شبه طی کند؛ بنابراین می‌توان گفت تغییر ماهیت عکاسی از آنالوگ به دیجیتال تغییرات عمده‌ای را در چند و چون این هنر ایجاد کرده است.

دوربین واسطه‌ای برای خلق آثار فرمالیستی در دنیای مدرن

شاید اگر دوربین عکاسی و این هنر نبود حال بسیاری از اتفاقات و وقایع توسط مردم ملل مختلف به فراموشی سپرده می‌شدند و یا مورد تحریف قرار می‌گرفتند. جنگ‌ها در طول تاریخ همیشه مهمترین وقایع محسوب می‌شده و آسیب‌های چشمگیری به جای گذاشته و این عکاسان و مستندسازان هستند که از دوربین‌ها و لنزهایشان به مثابه اسلحه‌ای برای اطلاع‌رسانی درست بهره می‌برند. آن‌ها به جای کشتار انسانی و تخریب جغرافیایی و زیست محیطی صرفا راوی اتفاقات و حوادثی هستند که لزوم ثبت آن‌ها در تاریخ همیشه احساس شده است. اما بازهم باید گفت این همه ماجرا نیست و عکاسان امروزی برای پرداختن به آسیب‌ها صرفا به میدان جنگ نمی‌روند و تلاش دارند با پرداختن به فرم‌ها و مضامین مرتبط (یا حتی به ظاهر غیر مرتبط) تاثیر عمیق‌تری در رابطه با آنچه در ذهن دارند بر روح و فکر مخاطبان بگذارند. ریما مارون عکاس لبنانی یکی از هنرمندان معاصر است که در این دسته می‌گنجد.

زندگی از منظر زنی که حوادث را به چشم دیده است

ریما مارون بانوی لبنانی با مجموعه عکس‌هایی که از خود به جای گذاشته و توسط «گاردین» منتشر شده، تلاش خود برای ارائه آثاری متفاوت با نگاهی عمیق به بحران‌های پیرامونی و تهدیدات انسانی و زیست محیطی را به اثبات رسانده است. او در واقع به واسطه مجموعه عکس‌هایش به بحران‌هایی که در سال ۲۰۲۰ وطنش را درنوردیده، پرداخته است.

پاندمی بیش از دوسال کرونا، وقایع رخ داده در بندر بیروت و دیگر شهرهای کشور لبنان، از جمله سقوط هواپیماها در آسمان کشورها و انفجار رخ داده در بندر بیرون برخی اتفاقاتی هستند که در آثار فرم‌گرای مارون نمود یافته‌اند. او معتقد است تنها چیزی که احساس امنیت می‌کرده زمین بوده و حال زمین هم در شرف خطرهای جدی و در نهایت نابودی است.

ریما مارون در یکی از وقایع رخ داده (انفجاری مهیب در بیروت) حضور داشته و مشغول رانندگی بوده که این اتفاق رخ داده است او گفته وقتی چشمانم را باز کردم، همه چیز اطرافم از بین رفت.

درباره چیدمان آثار ریما

گفتنی است مجموعه عکس‌های ریما مارون با یک هواپیمای بدون سرنشین (هلی‌شات یا پهپادهای کوچک) به ثبت رسیده‌اند. شاید آثار این عکاس در نگاه اول ساده به نظر برسند که اتفاقا همینطور هم هستند؛ اما این سادگی حاصل تفکری است که از جایگاه متفاوت هنرمند نسبت به دیگر افراد عامه جامعه حکایت دارد. بی‌شک آنچه روایت و بیان تند و تیز موضوعات مهم را تلطیف می‌کند هنر است و همچنان تنها هنر این قدرت را دارد تا تلخی‌ها و زشتی‌ها را با نگاهی زیباشناسانه بیان کند.

ماجرای انفجار بندر بیروت چه بود؟

انفجار بندر بیروت روز چهارم اوت سال ۲۰۲۰ مصادف با چهاردم مردادماه سال ۱۳۹۹ رخ داد و طی این اتفاق ساختمان‌های زیادی در منطقه اشرفیه را ویران کرد. موج ناشی از انفجار باعث وارد شدن خسارات گسترده به ساختمان‌های اطراف محل انفجار شد. این انفجار که گفته می‌شود بسیار قدرتمند بوده مرگ بیش از دویست نفر و زخمی شدن هفت هزار نفر را رقم زده است. علاوه بر این خسارات انسانی و شهری، سیصد هزار نفر در این حادثه مهیب بی‌خانمان شدند. به گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، شدت انفجار، معادل زمین لرزه‌ای به قدرت ۳٫۳ ریشتر بوده‌است که در ترکیه، سوریه، اسرائیل، بخش‌هایی از اروپا احساس شد و صدای آن در جزیره قبرس در فاصله ۲۵۰ کیلومتری شنیده شد. علت انفجار ذخیره ۲۷۵۰ تن آمونیوم نیترات بوده که به مدت شش سال در گمرک بندر بیروت بدون ایمنی کافی نگهداری می‌شده است. در پی انفجار دولت لبنان به مدت دو هفته وضعیت اضطراری اعلام کرد و متعاقباً، اعتراضات گسترده مردمی در خصوص بی‌کفایتی دولت در جلوگیری از این حادثه بروز کرد و در نتیجه این فشار، در ۱۰ اوت دولت لبنان استعفا کرد و کمی پس از آن نخست‌وزیر، حسان دیاب، نیز استعفا داد.

درباره ریما مارون عکاس لبنانی

ریما مارون متولد ۱۹۸۳، عکاس و مجری لبنانی ساکن بیروت است. او یکی از بنیانگذاران شرکت تئاتر و انجمن فرهنگی کلکتیف کهرابا است که تا سال ۱۳۸۸ با آن در پروژه‌های مختلف تئاتری به ایفای نقش پرداخته است. او همچنین در اولین دوره جشنواره Nehna wel Amar Wel Jiran (Us, the moon and the neighbours) حضور داشته است. مارون همچنین در سال ۲۰۰۸، جایزه بنیاد «Anna Lindh» / «آنا لیند» را برای گفتگو از طریق هنر و فرهنگ دریافت کرده است.

ریما مارون تاکنون آثار خود را در کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، مجارستان، سوریه، فرانسه، لبنان، امارات متحده عربی به نمایش گذاشته است. مارون در سال ۲۰۱۷ موسسه یا تشکلی چند رشته‌ای را تاسیس کرده که بر هنرهای نمایشی تمرکز دارد. او تلاش دارد به این واسطه، عکاسان هم‌وطن و هم‌محله‌ای خود را با هدف خلق و ارائه مجموعه‌هایی گرد هم آورد.

در ادامه آثاری از مجموعه ریما مارون قابل مشاهده است:

در میان ویرانه‌های حاصل از انفجار بزرگ

نمایی های‌انگل (از بالا) یک استخر خالی؛‌ احتمالا در خانه‌ای خالی از سکنه یا مخروبه

نمایی از زمین گلف که به باند اضطراری هلیکوپتر بی‌شباهت نیست و سوژه انسانی جزیی از یک کلیت

عنصر انسانی در میان خرابه‌ها و ویرانه‌ها

بشر و زندگی روی زمینی که مورد تهدید و در شرف فروپاشی است

چیدمانی فرمالیستی از انسان معاصر و تنهایی او بر چهار راه حوادث

آمیخته‌ای از زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی‌ و ویرانه‌های لبنان

ساحلی آغشته به نخاله‌های شهری

