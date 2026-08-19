فارس سرمایهگذاران داخلی و خارجی را به «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» دعوت میکند
همایش سرمایهگذاری دومین نمایشگاه بینالمللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» با تمرکز بر معرفی فرصتهای واقعی سرمایهگذاری، تکمیل زنجیرههای تولید و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، همزمان با برنامهریزی برای برگزاری دومین نمایشگاه بینالمللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» در مهرماه سال جاری، نشست هماهنگی امور اجرایی همایش سرمایهگذاری این رویداد با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، تشکلهای بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و نمایندگان حوزههای تولیدی و تجاری استان فارس در ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.
بر اساس مباحث مطرحشده در این نشست، همایش سرمایهگذاری شیراز اکسپو ۲۰۲۶ با رویکرد معرفی ظرفیتهای واقعی و قابل سرمایهگذاری استان در چهار حوزه اصلی صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات طراحی خواهد شد.
در این نشست مقرر شد چهار پنل تخصصی با محوریت صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات برای همایش سرمایهگذاری طراحی و محتوای تخصصی هر پنل با مشارکت دستگاههای اجرایی، تشکلهای بخش خصوصی، دانشگاهیان و فعالان هر حوزه تدوین شود.
از مهمترین محورهای پیشنهادی میتوان به توسعه زنجیرههای صنایع معدنی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی، توسعه صنایع برق و الکترونیک، صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی و همچنین ظرفیتهای میراث فرهنگی و گردشگری اشاره کرد.
این رویکرد، همایش را از یک رویداد صرفاً معرفیکننده به بستری برای اتصال ظرفیتهای اقتصادی فارس به سرمایه، فناوری، بازار و شبکههای تجاری تبدیل خواهد کرد.
تدوین کتابچه فرصتهای سرمایهگذاری به دو زبان
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید در جلسه، تدوین کتابچه فرصتهای سرمایهگذاری استان فارس به زبانهای فارسی و انگلیسی بود.
قرار است در این کتابچه، پروژهها و فرصتهای دارای اولویت با اطلاعات کاربردی از جمله حوزه فعالیت، ظرفیت، زیرساختهای مورد نیاز، مزیتهای منطقهای، وضعیت زنجیره تولید، بازار هدف و زمینه مشارکت سرمایهگذاران معرفی شوند تا این مجموعه به عنوان ابزاری برای مذاکره و معرفی فرصتهای استان در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد.
همچنین برنامهریزی برای دعوت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ایجاد بستر مناسب برای برگزاری نشستهای تخصصی و مذاکرات رودررو از دیگر موضوعات مطرحشده در این جلسه بود.
سرمایهگذاری باید به تکمیل زنجیرههای تولید منجر شود
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در این نشست بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای معرفی هدفمند ظرفیتهای استان تأکید کرد و گفت: همایش سرمایهگذاری شیراز اکسپو باید به سمت ارائه فرصتهای مشخص و عملیاتی حرکت کند.
کریم مجرب با اشاره به ظرفیتهای متنوع فارس در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، بر ضرورت شناسایی حلقههای مفقوده در زنجیرههای تولید و ارائه آنها به سرمایهگذاران تأکید کرد.
مجرب افزود: هدف از برگزاری این همایش صرفاً معرفی ظرفیتهای استان نیست، بلکه باید زمینهای برای ایجاد ارتباط میان ظرفیتهای موجود و سرمایهگذاران و همچنین تعریف پروژههایی باشد که بتوانند ارزش افزوده، اشتغال و توسعه پایدار را برای فارس به همراه داشته باشند.
ظرفیتهای معدنی فارس میتواند به زنجیرههای ارزش تبدیل شود
مدیرکل زمینشناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور در استان فارس، نیز با تأکید بر اهمیت برگزاری این رویداد بینالمللی اظهار کرد: حوزه معدن از ظرفیتهای مهم اقتصادی فارس است و معرفی صحیح ذخایر، ظرفیتهای اکتشافی و فرصتهای فرآوری میتواند زمینه حضور سرمایهگذاران تخصصی را در این بخش فراهم کند.
علی نیکعهد، افزود: رویکرد جدید در حوزه معدن باید از خامفروشی فاصله گرفته و به سمت ایجاد زنجیرههای ارزش، فرآوری و توسعه صنایع پاییندستی حرکت کند؛ موضوعی که میتواند یکی از محورهای جدی پنل معدن در همایش سرمایهگذاری شیراز اکسپو باشد.
نیکعهد همچنین بر ضرورت ارائه اطلاعات فنی و کارشناسی دقیق به سرمایهگذاران تأکید کرد تا فرصتهای معدنی استان بر مبنای دادههای معتبر زمینشناسی و اقتصادی معرفی شوند.
فرصتهای سرمایهگذاری باید شفاف و قابل ارزیابی باشد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، نیز بر ضرورت ارائه فرصتهای سرمایهگذاری به شکل دقیق، شفاف و قابل ارزیابی تأکید کرد.
سعید تقیزاده، اظهار داشت: سرمایهگذار زمانی میتواند تصمیم مؤثر بگیرد که اطلاعات پروژه، مزیتهای اقتصادی، زیرساختها، فرآیندهای قانونی و چشمانداز بازار بهصورت روشن در اختیار او قرار گیرد.
تقیزاده افزود: همایش سرمایهگذاری شیراز اکسپو میتواند فرصتی برای همافزایی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و معرفی پروژههای اولویتدار استان باشد و لازم است خروجی این رویداد به ارتباطات و مذاکرات مؤثر با سرمایهگذاران منجر شود.