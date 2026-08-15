به گزارش ایلنا، مهدی زارع خفری با اشاره به افزایش فاصله میان تولید و مصرف برق در سال‌های اخیر اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی در بخش صنعت، علاوه بر کمک به تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وابستگی صنایع به شبکه سراسری در ساعات اوج مصرف و مدیریت بار شبکه داشته باشد.

وی افزود: براساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر از جمله صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و صنایع شیمیایی، مکلف به حرکت در مسیر احداث نیروگاه‌های خودتأمین هستند و در این میان، نیروگاه‌های تجدیدپذیر از اولویت ویژه‌ای برخوردارند.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ادامه داد: همچنین براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظف هستند بخشی از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این سهم در یک فرآیند پنج‌ساله باید به حداقل پنج درصد برسد.

نیروگاه خورشیدی؛ الزام قانونی یا فرصت اقتصادی؟

زارع خفری با تأکید بر اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در صنایع صرفاً یک الزام قانونی نیست، بیان کرد: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند برای صنایع یک فرصت اقتصادی و راهبردی باشد؛ چراکه تولید برق در محل مصرف، کاهش وابستگی به شبکه، مدیریت بهتر هزینه‌های انرژی و افزایش قابلیت اطمینان تأمین برق را به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: مطابق ضوابط مربوط به نیروگاه‌های خودتأمین صنایع، برق تولیدی نیروگاه می‌تواند برای تأمین برق واحد صنعتی مورد استفاده قرار گیرد و متناسب با میزان برق تولیدی نیروگاه، امکان خروج از برنامه‌های مدیریت مصرف نیز پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که می‌تواند انگیزه مهمی برای صنایع به‌منظور سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایجاد کند.

فارس ظرفیت مناسبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی خورشیدی اظهار کرد: برخورداری فارس از تابش مناسب خورشید، ظرفیت قابل توجه اراضی و وجود صنایع و شهرک‌های صنعتی متعدد، فرصت مناسبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در جوار واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی فراهم کرده است.

زارع خفری افزود: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شهرک‌های صنعتی، علاوه بر کمک به کاهش ناترازی برق، می‌تواند به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش هزینه‌های انرژی، افزایش رقابت‌پذیری صنایع، ارتقای امنیت انرژی و حرکت به سمت تولید پایدار و سازگار با محیط زیست منجر شود.

وی در پایان تأکید کرد: عبور پایدار از ناترازی برق نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان در حوزه تولید، مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است و مشارکت صنایع در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و نیروگاه‌های خودتأمین می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی، نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه و تأمین برق مطمئن برای بخش تولید ایفا کند.

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