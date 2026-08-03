خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مطرح کرد؛

سروستان ۲ در مسیر تبدیل شدن به قطب جدید صنعت فارس

سروستان ۲ در مسیر تبدیل شدن به قطب جدید صنعت فارس
کد خبر : 1822061
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به ظرفیت‌های شهرک صنعتی سروستان ۲، این شهرک را یکی از راهبردی‌ترین ظرفیت‌های صنعتی استان دانست و گفت: تکمیل زیرساخت‌های آن می‌تواند زمینه استقرار صنایع بزرگ، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کند.

به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در نشست مشترک با غلامرضا توکل، نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان فارس، اظهار کرد: شهرک صنعتی سروستان ۲ به دلیل وسعت، موقعیت جغرافیایی، دسترسی مناسب به محور شیراز ـ جنوب و ظرفیت استقرار صنایع بزرگ، نقش مهمی در سرریز صنایع کلان‌شهر شیراز دارد.

وی افزود: این شهرک با ۷۵۰ هکتار مساحت یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی فارس است که فاز نخست آن در وسعت ۲۵۰ هکتار آماده‌سازی شده و واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران در آن ادامه دارد.

برنهاد گفت: سروستان ۲ با هدف استقرار صنایع بزرگ، صنایع انرژی‌بر، واحدهای صادرات‌محور و طرح‌های پیشران صنعتی طراحی شده و ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم صنعتی جنوب کشور را دارد.

بهره‌برداری از خط انتقال گاز سروستان ۲

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های این شهرک اظهار کرد: خط انتقال گاز سروستان ۲ با اعتباری بیش از ۵ هزار میلیارد ریال و ظرفیت انتقال روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب گاز به بهره‌برداری رسیده است.

وی تأمین پایدار برق را دیگر نیاز اساسی سروستان ۲ عنوان کرد و افزود: پروژه احداث پست برق ۶۶ به ۲۰ کیلوولت با ظرفیت ۵۴ مگاوات بر اساس توافق سه‌جانبه شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و شرکت برق منطقه‌ای فارس در حال اجراست.

برنهاد تأکید کرد: تکمیل این پروژه نقش تعیین‌کننده‌ای در پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای شهرک و فراهم کردن امکان استقرار صنایع بزرگ خواهد داشت.

۵۷ قرارداد سرمایه‌گذاری در سروستان ۲

وی با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از این شهرک گفت: تاکنون ۵۷ قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی سروستان ۲ منعقد شده که از این تعداد، ۸ واحد صنعتی با اشتغال حدود ۳۰۰ نفر به بهره‌برداری رسیده‌اند و ۶ واحد دیگر نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: چندین واحد شاخص صنعتی از جمله مجموعه تولیدکننده آجر نسوز صنایع فولادی، تولیدکننده ساندویچ‌پانل‌های سقفی و دیواری و مجموعه تولید انواع مخازن پلی‌اتیلن در این شهرک مستقر هستند و چند طرح صنعتی بزرگ نیز در حال طی مراحل استقرار و سرمایه‌گذاری‌اند.

تکمیل زیرساخت‌های سروستان ۲؛ ضرورت راهبردی

غلامرضا توکل، نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی نیز توسعه شهرک صنعتی سروستان ۲ را از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی استان دانست و بر تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی، به‌ویژه پست برق این شهرک، تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به ظرفیت سروستان ۲ در جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه تولید، تکمیل زیرساخت‌های این شهرک یک ضرورت راهبردی است و برای تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای پروژه‌ها از ظرفیت‌های ملی و استانی استفاده خواهد شد.

در این نشست همچنین آخرین وضعیت توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی شهرک‌های صنعتی سروستان ۱، سروستان ۲ و خرامه بررسی و بر شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های زیربنایی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید تأکید شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل