سروستان ۲ در مسیر تبدیل شدن به قطب جدید صنعت فارس

به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در نشست مشترک با غلامرضا توکل، نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان فارس، اظهار کرد: شهرک صنعتی سروستان ۲ به دلیل وسعت، موقعیت جغرافیایی، دسترسی مناسب به محور شیراز ـ جنوب و ظرفیت استقرار صنایع بزرگ، نقش مهمی در سرریز صنایع کلان‌شهر شیراز دارد.

وی افزود: این شهرک با ۷۵۰ هکتار مساحت یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی فارس است که فاز نخست آن در وسعت ۲۵۰ هکتار آماده‌سازی شده و واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران در آن ادامه دارد.

برنهاد گفت: سروستان ۲ با هدف استقرار صنایع بزرگ، صنایع انرژی‌بر، واحدهای صادرات‌محور و طرح‌های پیشران صنعتی طراحی شده و ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم صنعتی جنوب کشور را دارد.

بهره‌برداری از خط انتقال گاز سروستان ۲

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های این شهرک اظهار کرد: خط انتقال گاز سروستان ۲ با اعتباری بیش از ۵ هزار میلیارد ریال و ظرفیت انتقال روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب گاز به بهره‌برداری رسیده است.

وی تأمین پایدار برق را دیگر نیاز اساسی سروستان ۲ عنوان کرد و افزود: پروژه احداث پست برق ۶۶ به ۲۰ کیلوولت با ظرفیت ۵۴ مگاوات بر اساس توافق سه‌جانبه شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و شرکت برق منطقه‌ای فارس در حال اجراست.

برنهاد تأکید کرد: تکمیل این پروژه نقش تعیین‌کننده‌ای در پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای شهرک و فراهم کردن امکان استقرار صنایع بزرگ خواهد داشت.

۵۷ قرارداد سرمایه‌گذاری در سروستان ۲

وی با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از این شهرک گفت: تاکنون ۵۷ قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی سروستان ۲ منعقد شده که از این تعداد، ۸ واحد صنعتی با اشتغال حدود ۳۰۰ نفر به بهره‌برداری رسیده‌اند و ۶ واحد دیگر نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: چندین واحد شاخص صنعتی از جمله مجموعه تولیدکننده آجر نسوز صنایع فولادی، تولیدکننده ساندویچ‌پانل‌های سقفی و دیواری و مجموعه تولید انواع مخازن پلی‌اتیلن در این شهرک مستقر هستند و چند طرح صنعتی بزرگ نیز در حال طی مراحل استقرار و سرمایه‌گذاری‌اند.

تکمیل زیرساخت‌های سروستان ۲؛ ضرورت راهبردی

غلامرضا توکل، نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی نیز توسعه شهرک صنعتی سروستان ۲ را از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی استان دانست و بر تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی، به‌ویژه پست برق این شهرک، تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به ظرفیت سروستان ۲ در جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه تولید، تکمیل زیرساخت‌های این شهرک یک ضرورت راهبردی است و برای تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای پروژه‌ها از ظرفیت‌های ملی و استانی استفاده خواهد شد.

در این نشست همچنین آخرین وضعیت توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی شهرک‌های صنعتی سروستان ۱، سروستان ۲ و خرامه بررسی و بر شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های زیربنایی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید تأکید شد.

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