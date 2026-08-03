شتاب در پروژههای آبرسانی جهرم و خفر/ ۵ مخزن «رینگ» جهرم به شبکه سراسری متصل میشود
با هدف رفع تنشهای آبی و ارتقای پایداری شبکه توزیع در جنوب استان فارس، نشست تخصصی بررسی وضعیت پروژههای آبرسانی شهرستانهای جهرم و خفر با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده شهرستانهای جهرم و خفر و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، با ارائه گزارشی از اقدامات اجرایی در این شهرستانها، بر عزم جدی این شرکت برای گذار از تابستان و دستیابی به پایداری کامل شبکه تأکید کرد.
علی شبانی با تأکید بر اولویتبندی پروژههای نیمهتمام، تصریح کرد: تمامی ظرفیتهای عملیاتی و فنی شرکت آبفا استان فارس در اختیار قرار گرفته است تا فرآیند بهرهبرداری از طرحهای آبرسانی در جهرم و خفر با حداکثر سرعت ممکن انجام شود.
شبانی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای تقویت زیرساختهای منطقهای، تأکید کرد: هدف نهایی، ارتقای سطح خدماترسانی به مردم در برابر چالشهای اقلیمی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس در ادامه با ارائه گزارش عملکرد این حوزه، از پیشرفتهای قابل توجه در بخش فاضلاب شهر جهرم خبر داد و گفت: طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، ۲۲ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب در شهر جهرم با صرف هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده ۵۶ اجرا شده است.
وی همچنین از برنامهریزی برای فاز بعدی توسعه شبکه فاضلاب خبر داد و اظهار داشت: بهزودی عملیات اجرایی شبکه جمعآوری فاضلاب در نقاط اولویتدار شهر جهرم به طول ۲۰ کیلومتر با بودجه اختصاصیافته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده ۵۶ آغاز میشود.
ضرورت تکمیل پروژههای زیربنایی در شهرستانهای جهرم و خفر
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در پایان این دیدار، ضمن قدردانی از عملکرد اجرایی مجموعه آبفا استان فارس، بر ضرورت تکمیل پروژههای زیربنایی در شهرستانهای جهرم و خفر تأکید کرد.
محمدرضا رضاییکوچی همچنین آمادگی کامل خود را برای پیگیری دقیق اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع قانونی و اداری برای تسریع در بهرهبرداری از این طرحها در سطح مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
در راستای عملیاتیسازی این تصمیمات، مقرر شد با هماهنگی ویژه میان آبفا و شرکت آب منطقهای، فرآیند الحاق پنج باب مخزن ذخیره «رینگ» شهر جهرم به شبکه سراسری با سرعت بیشتری دنبال شود.
این اقدام با هدف افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و ارتقای پایداری شبکه توزیع آب شرب در این شهر کلیدی، در دستور کار ویژه قرار گرفته است.
همچنین در بخش توسعه زیرساختهای خفر، بر ضرورت تکمیل سریع پروژه آبرسانی مجموعه روستایی «علیآباد» تأکید شد.
این پروژه علاوه بر تأمین نیاز شرب متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهر «بابانار»، پایداری آبرسانی به «بالاشهر» و مجموعه روستایی «علیآباد» را نیز تضمین میکند و از اولویتهای اجرایی در برنامههای جاری شهرستان خفر محسوب میشود.