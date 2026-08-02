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مدیرکل امور مالیاتی استان خبرداد؛

رشد ۵۷ درصدی واریزی مالیاتی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های فارس

رشد ۵۷ درصدی واریزی مالیاتی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های فارس
کد خبر : 1821395
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مدیرکل امور مالیاتی فارس از واریز بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیاتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا منتظری با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مبلغ ۳۴ هزار و ۲۹۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال از محل عوارض مالیاتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان فارس واریز شده است.

وی افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۱ هزار و ۸۲۱ میلیارد ریال بوده، رشد ۵۷ درصدی داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با تأکید بر نقش این منابع در توسعه مناطق شهری و روستایی گفت: مبالغ واریزی از محل عوارض مالیاتی، مستقیماً در حوزه‌های عمرانی، آبادانی و ارتقای خدمات عمومی در سطح استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منتظری ادامه داد: افزایش سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از درآمدهای مالیاتی می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های زیرساختی و بهبود خدمات عمومی در شهرها و روستاهای استان فارس باشد.

وی با اشاره به نحوه توزیع مالیات و عوارض ارزش افزوده اظهار کرد: از مجموع ۱۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی، یک درصد به بخش درمان و سلامت و یک درصد نیز برای تأمین اعتبار طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص می‌یابد. همچنین ۴درصد عوارض ارزش افزوده برای اجرای طرح‌های عمرانی شهری و روستایی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و در روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری‌های استان واریز می‌شود.

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