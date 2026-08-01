خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز:

ساماندهی مشاغل مزاحم با همکاری اصناف سرعت می‌گیرد/ بازارچه‌های عرضه مستقیم در شیراز توسعه می‌یابد

ساماندهی مشاغل مزاحم با همکاری اصناف سرعت می‌گیرد/ بازارچه‌های عرضه مستقیم در شیراز توسعه می‌یابد
کد خبر : 1820891
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز از توافق برای اجرای برنامه‌های مشترک با اتاق اصناف مرکز استان فارس در زمینه ساماندهی مشاغل مزاحم، توسعه سایت‌های صنفی، ساماندهی دستفروشان و گسترش بازارچه‌های عرضه مستقیم خبر داد.

به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی در نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی این سازمان که با حضور  رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس  با تأکید بر نقش مؤثر اصناف در تحقق اهداف مدیریت شهری اظهار کرد: ساماندهی مشاغل شهری زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که تعامل سازنده میان شهرداری و جامعه صنفی به صورت مستمر و هدفمند دنبال شود.

وی افزود: امروز اصناف یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مدیریت شهری برای ایجاد نظم، ارتقای خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان هستند و تعامل میان مدیریت شهری و اصناف می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شهری منظم‌تر، ایمن‌تر و برخوردار از خدمات مطلوب‌تر باشد.

توسعه زیرساخت‌های صنفی با مشارکت شهرداری و اصناف

خلیلی با اشاره به توافقات انجام‌شده در این نشست گفت: توسعه و تکمیل سایت‌های صنفی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استقرار مشاغل، رفع موانع فعالیت واحدهای صنفی و تسریع در اجرای پروژه‌های ساماندهی از مهم‌ترین محورهای مورد توافق طرفین بود.

وی ادامه داد: مقرر شد با تداوم تعامل میان شهرداری و اتاق اصناف، روند اجرای این برنامه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز، ساماندهی و انتقال مشاغل مزاحم را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و افزود: انتقال تدریجی این مشاغل به سایت‌های تخصصی، علاوه بر کاهش مشکلات زیست‌محیطی، ترافیکی و ایمنی، موجب ارتقای کیفیت خدمات، افزایش بهره‌وری واحدهای صنفی و بهبود سیمای شهری خواهد شد.

خلیلی تصریح کرد: همکاری اتاق اصناف می‌تواند در اقناع، اطلاع‌رسانی و همراهی فعالان صنفی برای اجرای موفق برنامه‌های ساماندهی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

ساماندهی دستفروشان با حفظ حقوق شهروندان

وی با اشاره به ضرورت مدیریت فعالیت دستفروشان اظهار داشت: رویکرد مدیریت شهری، برخورد صرف با دستفروشی نیست، بلکه ایجاد سازوکارهای قانونی، ساماندهی فعالیت‌ها و فراهم کردن بستر مناسب برای کسب‌وکارهای خرد در کنار حفظ حقوق شهروندان، از مهم‌ترین سیاست‌های این سازمان است.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز افزود: در این نشست بر همکاری مشترک شهرداری و اتاق اصناف برای اجرای برنامه‌های ساماندهی دستفروشان و ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیت آنان تأکید شد.

بازارچه‌های عرضه مستقیم؛ حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده

خلیلی توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی را از دیگر محورهای مورد بررسی عنوان کرد و گفت: گسترش این بازارچه‌ها علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، دسترسی شهروندان به کالاهای باکیفیت با قیمت مناسب را تسهیل کرده و به حذف واسطه‌های غیرضروری کمک می‌کند.

وی همچنین بر لزوم هویت‌بخشی، ارتقای خدمات و تکمیل زیرساخت‌های سایت‌های صنفی و بازارچه‌های تخصصی تأکید کرد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز با تأکید بر اینکه حل مسائل حوزه مشاغل شهری نیازمند گفت‌وگو، تعامل و مسئولیت‌پذیری مشترک است، خاطرنشان کرد: خروجی این نشست، ترسیم نقشه راه مشترکی برای توسعه زیرساخت‌های صنفی، ساماندهی مشاغل شهری و مشاغل مزاحم، ارتقای ایمنی، توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم، ساماندهی دستفروشان و افزایش رضایتمندی شهروندان بود.

خلیلی  گفت: سازمان ساماندهی مشاغل شهری اجرای توافقات حاصل‌شده را تا دستیابی به نتایج عملی با جدیت پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل