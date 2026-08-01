به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی در نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی این سازمان که با حضور رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس با تأکید بر نقش مؤثر اصناف در تحقق اهداف مدیریت شهری اظهار کرد: ساماندهی مشاغل شهری زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که تعامل سازنده میان شهرداری و جامعه صنفی به صورت مستمر و هدفمند دنبال شود.

وی افزود: امروز اصناف یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مدیریت شهری برای ایجاد نظم، ارتقای خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان هستند و تعامل میان مدیریت شهری و اصناف می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شهری منظم‌تر، ایمن‌تر و برخوردار از خدمات مطلوب‌تر باشد.

توسعه زیرساخت‌های صنفی با مشارکت شهرداری و اصناف

خلیلی با اشاره به توافقات انجام‌شده در این نشست گفت: توسعه و تکمیل سایت‌های صنفی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استقرار مشاغل، رفع موانع فعالیت واحدهای صنفی و تسریع در اجرای پروژه‌های ساماندهی از مهم‌ترین محورهای مورد توافق طرفین بود.

وی ادامه داد: مقرر شد با تداوم تعامل میان شهرداری و اتاق اصناف، روند اجرای این برنامه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز، ساماندهی و انتقال مشاغل مزاحم را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و افزود: انتقال تدریجی این مشاغل به سایت‌های تخصصی، علاوه بر کاهش مشکلات زیست‌محیطی، ترافیکی و ایمنی، موجب ارتقای کیفیت خدمات، افزایش بهره‌وری واحدهای صنفی و بهبود سیمای شهری خواهد شد.

خلیلی تصریح کرد: همکاری اتاق اصناف می‌تواند در اقناع، اطلاع‌رسانی و همراهی فعالان صنفی برای اجرای موفق برنامه‌های ساماندهی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

ساماندهی دستفروشان با حفظ حقوق شهروندان

وی با اشاره به ضرورت مدیریت فعالیت دستفروشان اظهار داشت: رویکرد مدیریت شهری، برخورد صرف با دستفروشی نیست، بلکه ایجاد سازوکارهای قانونی، ساماندهی فعالیت‌ها و فراهم کردن بستر مناسب برای کسب‌وکارهای خرد در کنار حفظ حقوق شهروندان، از مهم‌ترین سیاست‌های این سازمان است.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز افزود: در این نشست بر همکاری مشترک شهرداری و اتاق اصناف برای اجرای برنامه‌های ساماندهی دستفروشان و ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیت آنان تأکید شد.

بازارچه‌های عرضه مستقیم؛ حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده

خلیلی توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی را از دیگر محورهای مورد بررسی عنوان کرد و گفت: گسترش این بازارچه‌ها علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، دسترسی شهروندان به کالاهای باکیفیت با قیمت مناسب را تسهیل کرده و به حذف واسطه‌های غیرضروری کمک می‌کند.

وی همچنین بر لزوم هویت‌بخشی، ارتقای خدمات و تکمیل زیرساخت‌های سایت‌های صنفی و بازارچه‌های تخصصی تأکید کرد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز با تأکید بر اینکه حل مسائل حوزه مشاغل شهری نیازمند گفت‌وگو، تعامل و مسئولیت‌پذیری مشترک است، خاطرنشان کرد: خروجی این نشست، ترسیم نقشه راه مشترکی برای توسعه زیرساخت‌های صنفی، ساماندهی مشاغل شهری و مشاغل مزاحم، ارتقای ایمنی، توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم، ساماندهی دستفروشان و افزایش رضایتمندی شهروندان بود.

خلیلی گفت: سازمان ساماندهی مشاغل شهری اجرای توافقات حاصل‌شده را تا دستیابی به نتایج عملی با جدیت پیگیری خواهد کرد.

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