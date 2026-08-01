رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز:
ساماندهی مشاغل مزاحم با همکاری اصناف سرعت میگیرد/ بازارچههای عرضه مستقیم در شیراز توسعه مییابد
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز از توافق برای اجرای برنامههای مشترک با اتاق اصناف مرکز استان فارس در زمینه ساماندهی مشاغل مزاحم، توسعه سایتهای صنفی، ساماندهی دستفروشان و گسترش بازارچههای عرضه مستقیم خبر داد.
به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی در نشست هماندیشی و همافزایی این سازمان که با حضور رئیس و اعضای هیأترئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس با تأکید بر نقش مؤثر اصناف در تحقق اهداف مدیریت شهری اظهار کرد: ساماندهی مشاغل شهری زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که تعامل سازنده میان شهرداری و جامعه صنفی به صورت مستمر و هدفمند دنبال شود.
وی افزود: امروز اصناف یکی از مهمترین ظرفیتهای مدیریت شهری برای ایجاد نظم، ارتقای خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان هستند و تعامل میان مدیریت شهری و اصناف میتواند زمینهساز شکلگیری شهری منظمتر، ایمنتر و برخوردار از خدمات مطلوبتر باشد.
توسعه زیرساختهای صنفی با مشارکت شهرداری و اصناف
خلیلی با اشاره به توافقات انجامشده در این نشست گفت: توسعه و تکمیل سایتهای صنفی، ایجاد زیرساختهای لازم برای استقرار مشاغل، رفع موانع فعالیت واحدهای صنفی و تسریع در اجرای پروژههای ساماندهی از مهمترین محورهای مورد توافق طرفین بود.
وی ادامه داد: مقرر شد با تداوم تعامل میان شهرداری و اتاق اصناف، روند اجرای این برنامهها با سرعت بیشتری دنبال شود.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز، ساماندهی و انتقال مشاغل مزاحم را از اولویتهای مدیریت شهری برشمرد و افزود: انتقال تدریجی این مشاغل به سایتهای تخصصی، علاوه بر کاهش مشکلات زیستمحیطی، ترافیکی و ایمنی، موجب ارتقای کیفیت خدمات، افزایش بهرهوری واحدهای صنفی و بهبود سیمای شهری خواهد شد.
خلیلی تصریح کرد: همکاری اتاق اصناف میتواند در اقناع، اطلاعرسانی و همراهی فعالان صنفی برای اجرای موفق برنامههای ساماندهی نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
ساماندهی دستفروشان با حفظ حقوق شهروندان
وی با اشاره به ضرورت مدیریت فعالیت دستفروشان اظهار داشت: رویکرد مدیریت شهری، برخورد صرف با دستفروشی نیست، بلکه ایجاد سازوکارهای قانونی، ساماندهی فعالیتها و فراهم کردن بستر مناسب برای کسبوکارهای خرد در کنار حفظ حقوق شهروندان، از مهمترین سیاستهای این سازمان است.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز افزود: در این نشست بر همکاری مشترک شهرداری و اتاق اصناف برای اجرای برنامههای ساماندهی دستفروشان و ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیت آنان تأکید شد.
بازارچههای عرضه مستقیم؛ حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده
خلیلی توسعه بازارچههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی را از دیگر محورهای مورد بررسی عنوان کرد و گفت: گسترش این بازارچهها علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان و عرضهکنندگان، دسترسی شهروندان به کالاهای باکیفیت با قیمت مناسب را تسهیل کرده و به حذف واسطههای غیرضروری کمک میکند.
وی همچنین بر لزوم هویتبخشی، ارتقای خدمات و تکمیل زیرساختهای سایتهای صنفی و بازارچههای تخصصی تأکید کرد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز با تأکید بر اینکه حل مسائل حوزه مشاغل شهری نیازمند گفتوگو، تعامل و مسئولیتپذیری مشترک است، خاطرنشان کرد: خروجی این نشست، ترسیم نقشه راه مشترکی برای توسعه زیرساختهای صنفی، ساماندهی مشاغل شهری و مشاغل مزاحم، ارتقای ایمنی، توسعه بازارچههای عرضه مستقیم، ساماندهی دستفروشان و افزایش رضایتمندی شهروندان بود.
خلیلی گفت: سازمان ساماندهی مشاغل شهری اجرای توافقات حاصلشده را تا دستیابی به نتایج عملی با جدیت پیگیری خواهد کرد.