شهردار شیراز خبرداد؛
بهرهبرداری از پروژههای شاخص شهرداری شیراز در هفته دولت
شهردار شیراز از افتتاح و بهرهبرداری از مجموعهای از پروژههای شاخص شهری در آستانه هفته دولت خبر داد و گفت: اجرای طرحهای زیربنایی با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق توسعه متوازن در مناطق مختلف شیراز دنبال میشود.
اسدی ضمن قدردانی از خدمات ائمه جمعه ادوار استان فارس و تلاشهای ستاد برگزاری نماز جمعه یادآور شد: پنجم مردادماه سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یادآور یکی از ماندگارترین اقدامات نظام جمهوری اسلامی است.
وی افزود: نماز جمعه مدرسه و مکتب هفتگی ایمان، تقوا و دیانت محسوب میشود که با حضور اقشار مختلف مردم، پیام وحدت و آینده روشن را به همراه دارد.
شهردار شیراز تصریح کرد: نماز جمعه بخشی از هویت فرهنگی، اجتماعی و دینی ماست که دشمنان نظام همواره از این انسجام هراس داشتهاند و تمامی دستگاههای اجرایی باید توجه ویژهای به تقویت زیرساختهای این سنگر عبادی ـ سیاسی داشته باشند.
اسدی با تأکید بر ضرورت همدلی و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر انسجام و وحدت ملی گفت: برای عبور از چالشها بیش از هر زمان دیگری به وحدت و یکپارچگی نیاز داریم.
توسعه خدمات در محدوده حرم شاهچراغ(ع) و اجرای طرح هشتبهشت
شهردار شیراز همچنین با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در زمینه محلهمحوری و مسجدمحوری بیان کرد: شهرداری شیراز اهتمام ویژهای به توسعه خدمات در محدوده ۵۷ هکتاری حرم مطهر حضرت احمد بن موسی ـ شاهچراغ(ع) دارد.
وی ادامه داد: اجرای طرح هشتبهشت برای ارتقای جلوه بصری و تقویت گردشگری مذهبی میان آستان احمدی و محمدی(ع) و حرم حضرت سید علاءالدین حسین(ع) از اولویتهای شهرداری شیراز است.
اسدی با اشاره به اقدامات انجامشده در ماههای اخیر گفت: شهرداری شیراز طی چهار ماه اخیر ۲۵ مرحله افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای شهری را با موفقیت پشت سر گذاشته است و این دستاوردها بدون همراهی مردم میسر نبود.
افتتاح تصفیهخانه، اکوپارک ایرانیان و پروژههای ورزشی در هفته دولت
سکاندار مدیریت شهری شیراز با اشاره به برنامههای هفته دولت اظهار کرد: در آستانه هفته دولت شاهد افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای متعددی خواهیم بود.
وی از تصفیهخانه فاضلاب محلی با قابلیت آبیاری ۳۰۰ هکتار فضای سبز، شهر آبی، باغ ۲۳۰ هکتاری اکوپارک ایرانیان، سالنهای ورزشی، ایستگاههای آتشنشانی و مخازن آب به عنوان بخشی از این پروژهها نام برد و گفت: مسیر خدمترسانی با جدیت ادامه خواهد یافت.
اسدی همچنین از زحمات دولتمردان و استاندار فارس در پیشبرد اهداف توسعهای استان قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با افتتاح این طرحهای زیربنایی، گام مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن شهر برداشته شود.
شهردار شیراز با دعوت از مردم برای مشارکت در پیشبرد برنامههای مدیریت شهری، نماز جمعه را تجلیگاه پیوند ناگسستنی مردم و مسئولان دانست و ابراز امیدواری کرد با وحدت رویه موجود و بهرهبرداری از پروژههای کلان، شیراز بیش از پیش در مسیر تعالی و شکوفایی قرار گیرد.
در این آیین از تلاشها و اقدامات ارزنده محمدحسن اسدی، شهردار کلانشهر شیراز نیز تقدیر به عمل آمد.