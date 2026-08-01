محمدحسن اسدی با اشاره به شهادت امیر سرتیپ‌دوم خلبان شهید مجید کاظمی اظهار کرد: امیر سرتیپ‌دوم خلبان شهید مجید کاظمی عقاب تیزپروازی بود که با رشادت‌های مثال‌زدنی همچون امیر سرلشکر شهید عباس دوران، در سفر بی‌بازگشت خود برای دفاع از وطن افتخاری بزرگ آفرید و شهادت این دلاورمرد رشید اسلام را به خانواده معزز ایشان و مردم شریف شیراز تسلیت می‌گویم.

اسدی ضمن قدردانی از خدمات ائمه جمعه ادوار استان فارس و تلاش‌های ستاد برگزاری نماز جمعه یادآور شد: پنجم مردادماه سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یادآور یکی از ماندگارترین اقدامات نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: نماز جمعه مدرسه و مکتب هفتگی ایمان، تقوا و دیانت محسوب می‌شود که با حضور اقشار مختلف مردم، پیام وحدت و آینده روشن را به همراه دارد.

شهردار شیراز تصریح کرد: نماز جمعه بخشی از هویت فرهنگی، اجتماعی و دینی ماست که دشمنان نظام همواره از این انسجام هراس داشته‌اند و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید توجه ویژه‌ای به تقویت زیرساخت‌های این سنگر عبادی ـ سیاسی داشته باشند.

اسدی با تأکید بر ضرورت همدلی و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر انسجام و وحدت ملی گفت: برای عبور از چالش‌ها بیش از هر زمان دیگری به وحدت و یکپارچگی نیاز داریم.

توسعه خدمات در محدوده حرم شاهچراغ(ع) و اجرای طرح هشت‌بهشت

شهردار شیراز همچنین با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در زمینه محله‌محوری و مسجد‌محوری بیان کرد: شهرداری شیراز اهتمام ویژه‌ای به توسعه خدمات در محدوده ۵۷ هکتاری حرم مطهر حضرت احمد بن موسی ـ شاهچراغ(ع) دارد.

وی ادامه داد: اجرای طرح هشت‌بهشت برای ارتقای جلوه بصری و تقویت گردشگری مذهبی میان آستان احمدی و محمدی(ع) و حرم حضرت سید علاءالدین حسین(ع) از اولویت‌های شهرداری شیراز است.

اسدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر گفت: شهرداری شیراز طی چهار ماه اخیر ۲۵ مرحله افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های شهری را با موفقیت پشت سر گذاشته است و این دستاوردها بدون همراهی مردم میسر نبود.

افتتاح تصفیه‌خانه، اکوپارک ایرانیان و پروژه‌های ورزشی در هفته دولت

سکاندار مدیریت شهری شیراز با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: در آستانه هفته دولت شاهد افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های متعددی خواهیم بود.

وی از تصفیه‌خانه فاضلاب محلی با قابلیت آبیاری ۳۰۰ هکتار فضای سبز، شهر آبی، باغ ۲۳۰ هکتاری اکوپارک ایرانیان، سالن‌های ورزشی، ایستگاه‌های آتش‌نشانی و مخازن آب به عنوان بخشی از این پروژه‌ها نام برد و گفت: مسیر خدمت‌رسانی با جدیت ادامه خواهد یافت.

اسدی همچنین از زحمات دولتمردان و استاندار فارس در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با افتتاح این طرح‌های زیربنایی، گام مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن شهر برداشته شود.

شهردار شیراز با دعوت از مردم برای مشارکت در پیشبرد برنامه‌های مدیریت شهری، نماز جمعه را تجلی‌گاه پیوند ناگسستنی مردم و مسئولان دانست و ابراز امیدواری کرد با وحدت رویه موجود و بهره‌برداری از پروژه‌های کلان، شیراز بیش از پیش در مسیر تعالی و شکوفایی قرار گیرد.

در این آیین از تلاش‌ها و اقدامات ارزنده محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز نیز تقدیر به عمل آمد.

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