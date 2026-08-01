خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهردار شیراز خبرداد؛

بهره‌برداری از پروژه‌های شاخص شهرداری شیراز در هفته دولت

بهره‌برداری از پروژه‌های شاخص شهرداری شیراز در هفته دولت
کد خبر : 1820882
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار شیراز از افتتاح و بهره‌برداری از مجموعه‌ای از پروژه‌های شاخص شهری در آستانه هفته دولت خبر داد و گفت: اجرای طرح‌های زیربنایی با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق توسعه متوازن در مناطق مختلف شیراز دنبال می‌شود.

محمدحسن اسدی با اشاره به شهادت امیر سرتیپ‌دوم خلبان شهید مجید کاظمی اظهار کرد: امیر سرتیپ‌دوم خلبان شهید مجید کاظمی عقاب تیزپروازی بود که با رشادت‌های مثال‌زدنی همچون امیر سرلشکر شهید عباس دوران، در سفر بی‌بازگشت خود برای دفاع از وطن افتخاری بزرگ آفرید و شهادت این دلاورمرد رشید اسلام را به خانواده معزز ایشان و مردم شریف شیراز تسلیت می‌گویم.

اسدی ضمن قدردانی از خدمات ائمه جمعه ادوار استان فارس و تلاش‌های ستاد برگزاری نماز جمعه یادآور شد: پنجم مردادماه سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یادآور یکی از ماندگارترین اقدامات نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: نماز جمعه مدرسه و مکتب هفتگی ایمان، تقوا و دیانت محسوب می‌شود که با حضور اقشار مختلف مردم، پیام وحدت و آینده روشن را به همراه دارد.

شهردار شیراز تصریح کرد: نماز جمعه بخشی از هویت فرهنگی، اجتماعی و دینی ماست که دشمنان نظام همواره از این انسجام هراس داشته‌اند و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید توجه ویژه‌ای به تقویت زیرساخت‌های این سنگر عبادی ـ سیاسی داشته باشند.

اسدی با تأکید بر ضرورت همدلی و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر انسجام و وحدت ملی گفت: برای عبور از چالش‌ها بیش از هر زمان دیگری به وحدت و یکپارچگی نیاز داریم.

توسعه خدمات در محدوده حرم شاهچراغ(ع) و اجرای طرح هشت‌بهشت

شهردار شیراز همچنین با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در زمینه محله‌محوری و مسجد‌محوری بیان کرد: شهرداری شیراز اهتمام ویژه‌ای به توسعه خدمات در محدوده ۵۷ هکتاری حرم مطهر حضرت احمد بن موسی ـ شاهچراغ(ع) دارد.

وی ادامه داد: اجرای طرح هشت‌بهشت برای ارتقای جلوه بصری و تقویت گردشگری مذهبی میان آستان احمدی و محمدی(ع) و حرم حضرت سید علاءالدین حسین(ع) از اولویت‌های شهرداری شیراز است.

اسدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر گفت: شهرداری شیراز طی چهار ماه اخیر ۲۵ مرحله افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های شهری را با موفقیت پشت سر گذاشته است و این دستاوردها بدون همراهی مردم میسر نبود.

افتتاح تصفیه‌خانه، اکوپارک ایرانیان و پروژه‌های ورزشی در هفته دولت

سکاندار مدیریت شهری شیراز با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: در آستانه هفته دولت شاهد افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های متعددی خواهیم بود.

وی از تصفیه‌خانه فاضلاب محلی با قابلیت آبیاری ۳۰۰ هکتار فضای سبز، شهر آبی، باغ ۲۳۰ هکتاری اکوپارک ایرانیان، سالن‌های ورزشی، ایستگاه‌های آتش‌نشانی و مخازن آب به عنوان بخشی از این پروژه‌ها نام برد و گفت: مسیر خدمت‌رسانی با جدیت ادامه خواهد یافت.

اسدی همچنین از زحمات دولتمردان و استاندار فارس در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با افتتاح این طرح‌های زیربنایی، گام مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن شهر برداشته شود.

شهردار شیراز با دعوت از مردم برای مشارکت در پیشبرد برنامه‌های مدیریت شهری، نماز جمعه را تجلی‌گاه پیوند ناگسستنی مردم و مسئولان دانست و ابراز امیدواری کرد با وحدت رویه موجود و بهره‌برداری از پروژه‌های کلان، شیراز بیش از پیش در مسیر تعالی و شکوفایی قرار گیرد.

در این آیین از تلاش‌ها و اقدامات ارزنده محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز نیز تقدیر به عمل آمد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل