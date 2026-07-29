آرامستان بهشت احمدی شیراز در برگزاری دوره مدیریت صحنه حادثه پیشگام شد
نخستین دوره آموزشی «مدیریت صحنه حادثه در شرایط اضطراری» با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش توانمندیهای تخصصی و تقویت مهارتهای اجرایی نیروهای سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز و مجموعههای وابسته در آرامستان بهشت احمدی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز، با تأکید بر اهمیت این آموزشها اظهار کرد: برای نخستینبار در کشور، طرح جامع آموزش مدیریت صحنه حادثه در شرایط اضطراری مطرح و اجرایی شده و سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز با توجه به ضرورتهای عملیاتی و حساسیتهای موجود، برگزاری این دوره تخصصی را آغاز کرده است.
رضا جاویدی، افزود: کارکنان این سازمان و مجموعههای تابعه با بهرهگیری از آموزشهای علمی و کاربردی، مهارتهای لازم برای مواجهه اصولی با حوادث غیرمترقبه را فرا گرفتند و آمادگی خود را برای مدیریت سریع، دقیق و مؤثر شرایط اضطراری افزایش دادند.
آموزشهای تخصصی، توان واکنش سریع نیروها را افزایش میدهد
رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز نیز گفت: این دوره با هدف ارتقای دانش تخصصی، افزایش توان واکنش سریع و بهبود عملکرد نیروهای عملیاتی در شرایط بحرانی طراحی و اجرا شده است.
امید جابری، افزود: آموزشهای ارائهشده بر پایه استانداردهای مدیریت بحران و رویکردهای نوین پدافند غیرعامل ارائه شده و میتواند به افزایش آمادگی سازمانی کمک کند.
فرشته سهیلی، کارشناس ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز نیز اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این دوره، ایجاد ساختاری منسجم برای افزایش آمادگی سازمانی، برنامهریزی راهبردی و تقویت توان تصمیمگیری در شرایط اضطراری و پیشبینینشده است.
وی ادامه داد: اجرای چنین دورههایی زمینه مدیریت مؤثرتر صحنه حادثه، کاهش زمان واکنش و به حداقل رساندن خسارتهای احتمالی را فراهم میکند.
برگزاری این دوره آموزشی، گامی در مسیر توسعه فرهنگ ایمنی، افزایش آمادگی عملیاتی و تقویت رویکردهای نوین مدیریت بحران در سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز و مجموعههای وابسته محسوب میشود.