رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز خبرداد؛
احداث نخستین ایستگاه مترو زیر بستر رودخانه کشور در شیراز
رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز از تداوم عملیات اجرایی ایستگاه شهید چمران در خط ۳ قطار شهری خبر داد و گفت: این ایستگاه بهعنوان نخستین ایستگاه مترو کشور با سازهای در زیر بستر رودخانه، با بهرهگیری از روشهای تخصصی مهندسی در حال احداث است.
به گزارش ایلنا، علیحسین عباسی با اشاره به آخرین وضعیت عملیات اجرایی ایستگاه A۳ خط ۳ قطار شهری شیراز (ایستگاه شهید چمران) اظهار کرد: این ایستگاه نخستین ایستگاه خط ۳ مترو شیراز است که با ویژگی منحصربهفرد اجرای سازه در زیر بستر رودخانه، برای نخستینبار در کشور و با استفاده از روشهای تخصصی مهندسی در حال احداث است.
وی افزود: برنامهریزی عملیات اجرایی این پروژه بهگونهای انجام شده است که دستگاه حفاری مکانیزه تونل (TBM) بتواند بدون وقفه و تأخیر از محدوده ایستگاه عبور کند.
رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز ادامه داد: در حال حاضر عملیات تکمیل شمعهای واقع در بستر رودخانه، آمادهسازی برای اجرای دال بخش دوطبقه مستقر در بستر رودخانه و همچنین تکمیل استراتهای ایستگاه با سرعت و مطابق برنامه زمانبندی در حال انجام است.
عباسی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه با رعایت دقیق الزامات فنی و مهندسی، گامی مهم در توسعه شبکه حملونقل ریلی شیراز و ارتقای زیرساختهای شهری به شمار میرود.