احداث نخستین ایستگاه مترو زیر بستر رودخانه کشور در شیراز

به گزارش ایلنا، علی‌حسین عباسی با اشاره به آخرین وضعیت عملیات اجرایی ایستگاه A۳ خط ۳ قطار شهری شیراز (ایستگاه شهید چمران) اظهار کرد: این ایستگاه نخستین ایستگاه خط ۳ مترو شیراز است که با ویژگی منحصربه‌فرد اجرای سازه در زیر بستر رودخانه، برای نخستین‌بار در کشور و با استفاده از روش‌های تخصصی مهندسی در حال احداث است.

وی افزود: برنامه‌ریزی عملیات اجرایی این پروژه به‌گونه‌ای انجام شده است که دستگاه حفاری مکانیزه تونل (TBM) بتواند بدون وقفه و تأخیر از محدوده ایستگاه عبور کند.

رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز ادامه داد: در حال حاضر عملیات تکمیل شمع‌های واقع در بستر رودخانه، آماده‌سازی برای اجرای دال بخش دوطبقه مستقر در بستر رودخانه و همچنین تکمیل استرات‌های ایستگاه با سرعت و مطابق برنامه زمان‌بندی در حال انجام است.

عباسی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه با رعایت دقیق الزامات فنی و مهندسی، گامی مهم در توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی شیراز و ارتقای زیرساخت‌های شهری به شمار می‌رود.