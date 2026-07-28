تولیت حرم سیدعلاءالدین حسین (ع):
سپاهیان و ارتشیان دلاور پاسخ جنایتکاران را خواهند داد
تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) با تأکید بر نقش سپاه پاسداران در پاسداری از انقلاب اسلامی و دفاع از آرمانهای ملت ایران گفت: سپاه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در همه میدانها با قدرت ایستادگی کردهاند و امروز دشمنان اسلام بیش از هر زمان دیگری در موضع ضعف قرار دارند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین طاهری در آیین غبارروبی مضجع شریف حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) که با حضور سردار سرتیپ جعفر اسدی، سرداران یداللهی و کوشکی و فرمانده یگان امنیتی امین ولایت برگزار شد، با اشاره به نقش نیروهای مسلح در پاسداری از انقلاب اسلامی اظهار کرد: ملت بزرگ ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، بهویژه نیروهای نظامی و سپاه پاسداران، آیات مقاومت را در میدان عمل به نمایش گذاشتهاند.
وی افزود: حضور مقتدرانه نیروهای مسلح در عرصههای مختلف موجب شکست دشمنان و تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از قدرتهای بزرگ جهان اسلام شده است.
تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) با اشاره به تجربه ملت ایران در عرصههای مختلف دفاعی و نظامی، از جمله دفاع مقدس و جنگهای اخیر، گفت: در تمامی این میدانها، فرماندهان و رزمندگان جمهوری اسلامی با تمام توان در برابر دشمن ایستادگی کردند و به موفقیتهای بزرگی دست یافتند.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری ادامه داد: اگرچه در یکی از این نبردها، قلب ملت ایران با شهادت قائد بزرگ و عزیزمان سوخت، اما خلف صالح ایشان با تدبیر، شجاعت و اقتدار در برابر دشمنان ایستاد.
وی در ادامه با تجلیل از خدمات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: درود خدا بر سپاهیانی که در دوران حضرت امام(ره) این نام مقدس بر آنان نهاده شد؛ شما بودید که انقلاب را حفظ کردید، نظام اسلامی را قدرت بخشیدید و دشمنان اسلام را به زانو درآوردید.
تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت رژیم صهیونیستی افزود: امروز اسرائیل که زمانی ادعای قدرت و برتری در منطقه و جهان داشت، به جایی رسیده است که برای نجات خود نیازمند حمایت آمریکا است.
وی با اشاره به مطالبه امت اسلامی برای مجازات عاملان جنایات علیه مردم مظلوم و کودکان بیگناه گفت: انشاءالله سپاهیان، پاسداران و ارتشیان دلاور با اقتدار در برابر جنایتکاران خواهند ایستاد و با پاسخ قاطع خود، دل ملت ایران و جهان اسلام را شاد خواهند کرد.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری با گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهید استان فارس، از جمله سرلشکر شهید صالح اسدی، سرلشکر شهید سیدمجید خادمی و سرلشکر شهید غلامحسین غیبپرور، گفت: این عزیزان به ملکوت اعلی پیوستهاند، اما برکات وجودی و آثار مجاهدتهای آنان همچنان نصیب ملت ایران است.
وی همچنین با تجلیل از سرداران اسدی و رودکی، آنان را از سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی دانست و افزود: این سرداران عزیز بهعنوان شهدای زنده انقلاب مورد تجلیل رهبر معظم انقلاب قرار گرفتهاند و ما به وجود چنین شخصیتهای ارزشمندی افتخار میکنیم.