سپاهیان و ارتشیان دلاور پاسخ جنایتکاران را خواهند داد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری در آیین غبارروبی مضجع شریف حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) که با حضور سردار سرتیپ جعفر اسدی، سرداران یداللهی و کوشکی و فرمانده یگان امنیتی امین ولایت برگزار شد، با اشاره به نقش نیروهای مسلح در پاسداری از انقلاب اسلامی اظهار کرد: ملت بزرگ ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، به‌ویژه نیروهای نظامی و سپاه پاسداران، آیات مقاومت را در میدان عمل به نمایش گذاشته‌اند.

وی افزود: حضور مقتدرانه نیروهای مسلح در عرصه‌های مختلف موجب شکست دشمنان و تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهان اسلام شده است.

تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) با اشاره به تجربه ملت ایران در عرصه‌های مختلف دفاعی و نظامی، از جمله دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، گفت: در تمامی این میدان‌ها، فرماندهان و رزمندگان جمهوری اسلامی با تمام توان در برابر دشمن ایستادگی کردند و به موفقیت‌های بزرگی دست یافتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری ادامه داد: اگرچه در یکی از این نبردها، قلب ملت ایران با شهادت قائد بزرگ و عزیزمان سوخت، اما خلف صالح ایشان با تدبیر، شجاعت و اقتدار در برابر دشمنان ایستاد.

وی در ادامه با تجلیل از خدمات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: درود خدا بر سپاهیانی که در دوران حضرت امام(ره) این نام مقدس بر آنان نهاده شد؛ شما بودید که انقلاب را حفظ کردید، نظام اسلامی را قدرت بخشیدید و دشمنان اسلام را به زانو درآوردید.

تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت رژیم صهیونیستی افزود: امروز اسرائیل که زمانی ادعای قدرت و برتری در منطقه و جهان داشت، به جایی رسیده است که برای نجات خود نیازمند حمایت آمریکا است.

وی با اشاره به مطالبه امت اسلامی برای مجازات عاملان جنایات علیه مردم مظلوم و کودکان بی‌گناه گفت: ان‌شاءالله سپاهیان، پاسداران و ارتشیان دلاور با اقتدار در برابر جنایتکاران خواهند ایستاد و با پاسخ قاطع خود، دل ملت ایران و جهان اسلام را شاد خواهند کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری با گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهید استان فارس، از جمله سرلشکر شهید صالح اسدی، سرلشکر شهید سیدمجید خادمی و سرلشکر شهید غلامحسین غیب‌پرور، گفت: این عزیزان به ملکوت اعلی پیوسته‌اند، اما برکات وجودی و آثار مجاهدت‌های آنان همچنان نصیب ملت ایران است.

وی همچنین با تجلیل از سرداران اسدی و رودکی، آنان را از سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی دانست و افزود: این سرداران عزیز به‌عنوان شهدای زنده انقلاب مورد تجلیل رهبر معظم انقلاب قرار گرفته‌اند و ما به وجود چنین شخصیت‌های ارزشمندی افتخار می‌کنیم.

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