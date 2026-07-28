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نایب رئیس اتاق اصناف مرکز فارس:

اصناف برای بقا در بازار امروز باید به سمت هوشمندسازی حرکت کنند

اصناف برای بقا در بازار امروز باید به سمت هوشمندسازی حرکت کنند
کد خبر : 1819630
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نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، با تأکید بر ضرورت حرکت اصناف به سمت فناوری‌های نوین، گفت: هوشمندسازی واحدهای صنفی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ رقابت‌پذیری، افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.

به گزارش ایلنا، حسین آوند با ارائه جزییات بیشتری در همین خصوص عنوان کرد: امروزه استفاده از ابزارهای دیجیتال، سامانه‌های فروش، پرداخت‌های الکترونیکی، مدیریت هوشمند موجودی کالا و حضور مؤثر در بسترهای قانونی فضای مجازی، نقش مهمی در توسعه کسب‌وکارهای صنفی ایفا می‌کند و می‌تواند هزینه‌های واحدهای صنفی را کاهش داده و رضایت مشتریان را افزایش دهد.

آوند با اشاره به تغییر الگوی خرید و انتظار مشتریان نیز تصریح کرد: اصنافی که خود را با فناوری‌های روز هماهنگ کنند، از فرصت‌های جدید بازار بهره‌مند خواهند شد و توان بیشتری برای رقابت با سایر فعالان اقتصادی خواهند داشت.

نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس همچنین بر اهمیت آموزش در این حوزه تأکید کرد و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و توانمندسازی فعالان صنفی در زمینه بازاریابی دیجیتال، فروش آنلاین، مدیریت کسب‌وکار و استفاده از سامانه‌های نوین، از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای جایگاه اصناف است که اتاق اصناف مرکز استان در موسسه آموزش و پژوهش خود به این آموزش نگاه ویژه دارد و دوره های مختلفی در این زمینه برگزار می کند.

وی تاکید کرد: اتاق اصناف مرکز استان فارس از هرگونه برنامه و اقدام مؤثر در راستای نوسازی و هوشمندسازی واحدهای صنفی حمایت می‌کند و تلاش دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌های صنفی، زمینه توسعه کسب‌وکارهای نوین و افزایش توان رقابتی اصناف را فراهم سازد.

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