به گزارش ایلنا، نخستین مرحله قرعه‌کشی این جشنواره با حضور مدیران سازمان برگزار شد و در پایان، ۱۴۰ نفر از شهروندانی که در اجرای طرح تفکیک از مبدأ پسماندها مشارکت داشتند، به قید قرعه به عنوان برندگان این مرحله انتخاب شدند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز، با اشاره به نقش مؤثر مشارکت شهروندان در مدیریت اصولی پسماند اظهار داشت: تفکیک از مبدأ پسماندها یکی از مهم‌ترین راهبردهای مدیریت شهری در حوزه پسماند است که علاوه بر افزایش میزان مواد قابل بازیافت، موجب کاهش دفن پسماند، حفظ منابع طبیعی و کاهش آثار مخرب محیط زیستی می‌شود. تحقق این اهداف، مستلزم همراهی و مشارکت مستمر شهروندان در جداسازی پسماندهای خشک قابل بازیافت از محل تولید است.

صمد پناهیان، افزود: در حال حاضر جمع‌آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت در سطح مناطق یازده‌گانه شهر شیراز از طریق مراجعه به درب منازل، تحویل به ایستگاه‌های ثابت اطلاع‌رسانی و جمع آوری مواد بازیافتی، جمع آوری هوشمند پسماند خشک به روش اپ موبایلی «بهروب» و همچنین جمع‌آوری از معابر اصلی شهر انجام می‌شود. شهروندانی که تمایل به حضور در جشنواره بازیافت محلات و بهره‌ مندی از جوایز آن را دارند، می‌توانند پسماندهای خشک قابل بازیافت خود را به ایستگاه‌های ثابت بازیافت تحویل دهند و امتیاز لازم را کسب کنند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز در پایان خاطرنشان کرد: جشنواره بازیافت محلات تا پایان سال در سه مرحله دیگر نیز برگزار خواهد شد و در هر مرحله، بر اساس میزان مشارکت و امتیاز کسب‌شده توسط شهروندان، قرعه‌کشی و اهدای جوایز انجام می‌شود.

امور ارتباطات و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز نیز اعلام کرد: اسامی برندگان از طریق پیامک به اطلاع آنان خواهد رسید و علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده فهرست برندگان و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز به نشانی waste.shiraz.ir مراجعه کنند.

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