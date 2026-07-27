به گزارش ایلنا، محمد فرخ‌زاده در نشست با فعالان صنعت و رؤسای سازمان‌های تابعه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان مدیریت شهری و بخش خصوصی اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به‌ویژه صنعتگران استان، از اولویت‌های حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز و سازمان‌های زیرمجموعه است.

وی افزود: حمایت از صنعت بومی می‌تواند ضمن کمک به حفظ اشتغال و پویایی چرخه تولید، به کاهش هزینه‌ها و تقویت اقتصاد شهری نیز منجر شود؛ چراکه تداوم فعالیت واحدهای صنعتی با معیشت بسیاری از خانواده‌ها ارتباط مستقیم دارد.

استفاده از ظرفیت صنایع داخلی در پروژه‌های حمل‌ونقل

رئیس هیئت‌مدیره سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز با اشاره به دشواری‌های فعالیت صنعتی در شرایط تحریم و بحران اقتصادی گفت: شهرداری شیراز تلاش دارد با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، از توان واحدهای تولیدی فعال در حوزه حمل‌ونقل ریلی و ناوگان مسافری برای پیشبرد پروژه‌های شهری استفاده کند.

فرخ‌زاده از سرمایه‌گذاران و صنعتگران خواست پیشنهادهای خود را متناسب با نیازهای کلان‌شهر شیراز ارائه کنند و گفت: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک از ایده‌های نو و راهکارهای اجرایی استقبال می‌کند و آمادگی دارد در چارچوب ضوابط قانونی، زمینه تسهیل حضور بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ ریلی و اتوبوسرانی و ارتباط این مجموعه‌ها با پیمانکاران عمده را فراهم کند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین منابع و اجرای طرح‌های حمل‌ونقلی تأکید کرد.

راه‌اندازی مرکز ارتباط با صنعت

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز از ایجاد مرکز ارتباط با صنعت در حوزه حمل‌ونقل خبر داد و اظهار کرد: این مرکز با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان مدیریت شهری و صنعتگران و بهره‌گیری از دانش و تجربه بخش خصوصی شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: این مرکز قرار است با تمرکز بر سه حوزه اصلی، یعنی شبکه ریلی در زیرزمین، زیرساخت‌های ترافیکی در سطح شهر و ناوگان حمل‌ونقل عمومی در حال حرکت، زمینه ارائه ایده‌ها و راهکارهای عملیاتی برای حل مسائل حمل‌ونقل را فراهم کند.

فرخ‌زاده هدف از این اقدام را استفاده از خرد جمعی و دانش تخصصی صنعتگران برای رفع چالش‌های ترافیکی و همزمان کمک به تداوم و تقویت فعالیت صنایع استان عنوان کرد.

توسعه حمل‌ونقل عمومی در کنار تقویت تولید داخلی

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز در ادامه با حضور در تعدادی از کارخانه‌های تولید سازه‌های فلزی، از تلاش صنعتگران برای حفظ ظرفیت تولید و پویایی اقتصادی کشور قدردانی کرد.

وی تأکید کرد: مدیریت شهری خود را موظف می‌داند با رویکردی حمایتی و از طریق همراهی در تأمین نیازهای حوزه حمل‌ونقل عمومی، زمینه استفاده بیشتر از توان تولیدکنندگان داخلی و شکوفایی ظرفیت‌های صنعتی در شیراز را فراهم کند.

این رویکرد شهرداری شیراز می‌تواند با پیوند دادن توسعه حمل‌ونقل عمومی و توان تولید داخلی، زمینه تقویت صنایع بومی، حفظ اشتغال و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری را فراهم کند.

انتهای پیام/