با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک گراش افتتاح شد
ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گراش با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان فارس و مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آیین افتتاح این ساختمان با اشاره به روند توسعه زیرساختهای عمرانی سازمان ثبت در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، اظهار کرد: تاکنون ۱۳۰ پروژه عمرانی با مجموع زیربنای ۱۰۸ هزار و ۵۵۶ مترمربع در سراسر کشور به بهرهبرداری رسیده و ۷۰ پروژه دیگر نیز با زیربنایی بالغ بر ۱۷۷ هزار مترمربع در حال احداث است که پیشبینی میشود تا سال آینده به بهرهبرداری برسند.
حسن بابایی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای عمرانی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات ثبتی دارد، افزود: با تکمیل پروژههای در دست احداث، تعداد واحدهای استیجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ۱۸۲ واحد در ابتدای سال ۱۴۰۰ به ۸۹ واحد کاهش مییابد که این اقدام علاوه بر صرفهجویی در هزینهها، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر و پایدارتر به مردم را فراهم خواهد کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ساختمان جدید اداره ثبت گراش را یکی از پروژههای موفق عمرانی این سازمان دانست و گفت: این پروژه در مدتزمانی کوتاه و با رعایت استانداردهای فنی احداث و آماده بهرهبرداری شده است که این موضوع نشاندهنده اهتمام سازمان ثبت به توسعه متوازن زیرساختهای ثبتی در سراسر کشور است.
بابایی همچنین با تأکید بر سیاست سازمان ثبت برای گسترش دسترسی مردم به خدمات ثبتی، تصریح کرد: طی پنج سال گذشته و با هدف تسریع در ارائه خدمات، افزایش رضایتمندی مردم و تسهیل دسترسی شهروندان، ۱۸ واحد ثبتی جدید به ساختار تشکیلاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزوده شده است.
ثبت رسمی معاملات، عاملی برای کاهش دعاوی ملکی است
در ادامه، رئیس کل دادگستری استان فارس، با تأکید بر نقش ثبت رسمی در تثبیت مالکیت و کاهش اختلافات ملکی، اظهار کرد: ثبت اسناد و املاک، زیرساختی مهم برای تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه است و تثبیت مالکیت از منظر شرعی و قانونی جایگاهی مهم دارد.
حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب با اشاره به تأکید آموزههای دینی و اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی بر احترام به مالکیت مشروع، افزود: حدود مالکیت افراد باید شفاف، معتبر و مورد حمایت باشد و ثبت رسمی معاملات میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از دعاوی و اختلافات ملکی ایفا کند.
رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان اینکه امنیت در حوزه ثبت، تنها یک موضوع ثبتی نیست، تصریح کرد: امنیت مالکیت و معاملات، زیرساختی برای امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی جامعه است و هرچه اسناد و معاملات به شکل رسمی و قانونی ثبت شوند، زمینه برای تعرض، ادعاهای معارض و تشکیل پروندههای قضایی کاهش مییابد.
رجایینسب سازمان ثبت اسناد و املاک را بازویی قدرتمند و اثرگذار برای قوه قضائیه دانست و گفت: این سازمان با صدور اسناد معتبر میتواند از شکلگیری بخش قابل توجهی از اختلافات و پروندههای قضایی جلوگیری کند؛ چرا که بسیاری از پروندههای ملکی و حقوقی ریشه در نبود ثبت رسمی و اتکا به اسناد عادی دارند.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خاطرنشان کرد: این قانون بیش از یک سال است که در کشور در حال اجراست و انتظار میرود مردم با آگاهی از فرصت قانونی موجود، برای ثبت رسمی املاک و معاملات خود به مراجع ذیربط مراجعه کنند. هدف از اجرای این قانون، کاهش تدریجی اعتبار اسناد عادی و جایگزینی سازوکارهای رسمی و قابل استناد است.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه تثبیت مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: تمام اراضی ملی و منابع طبیعی استان تعیین تکلیف و سنددار شدهاند و در زمینه ثبت اسناد مربوط به املاک دولتی، تالابها، منابع طبیعی و بخشی از اراضی کشاورزی و روستایی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
وی بر ضرورت توسعه خدمات ثبتی در مناطق مختلف استان تأکید کرد و افزود: باید در شهرهایی که هنوز اداره یا نمایندگی ثبت مستقر نشده است، زیرساختهای لازم برای حضور و خدمترسانی به مردم فراهم شود تا دسترسی شهروندان به خدمات رسمی تسهیل شود.
رجایینسب در پایان با قدردانی از مسئولان و دستاندرکاران اجرای پروژه ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک گراش، تأکید کرد: همه دستگاهها باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و برای تسهیل امور، از تمام ظرفیتهای قانونی استفاده کنند.
ساختمان ثبت گراش در زمینی به مساحت ۱۹۰۲ مترمربع احداث شد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس نیز با قدردانی از حمایتهای رئیس سازمان ثبت و معاون پشتیبانی این سازمان در تأمین اعتبارات پروژههای عمرانی ادارات ثبت استان، تلاشها و هماهنگیهای انجامشده برای تأمین اعتبار، ساخت و نظارت بر اجرای پروژه ساختمان اداره ثبت گراش را اقدامی ارزشمند در راستای ارتقای خدمات ثبتی به مردم این شهرستان عنوان کرد.
محمد نخعی، افزود: رعایت استانداردهای لازم و دستورالعملهای ابلاغی سازمان ثبت، از مهمترین اولویتهای اجرای این پروژه بود و با بهرهگیری از اعتبارات مصوب و برنامهریزی انجامشده، ساختمان جدید اداره ثبت گراش آماده بهرهبرداری شد.
ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک گراش از ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ با استفاده از اعتبارات عمرانی و ملی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در زمینی به مساحت یک هزار و ۹۰۲ مترمربع و با ۵۰۰ مترمربع زیربنا در دو طبقه احداث شده است.
این پروژه در بخش غربی شهرستان گراش و با هدف فراهم کردن زیرساخت مناسب برای ارائه خدمات مطلوبتر ثبتی به مردم این شهرستان طراحی و اجرا شده است.
در پایان این مراسم، مسئولان و حاضران با حضور در محل اداره ثبت اسناد و املاک گراش، ساختمان جدید این اداره را بهصورت رسمی افتتاح کردند.