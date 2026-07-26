به گزارش ایلنا، معاون قضایی دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، در این نشست با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران مولد اظهار کرد: اراضی دولتی واگذارشده باید در مسیر تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی قرار گیرند و دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت، اهلیت و توان اجرایی حمایت می‌کند.

مسعود رحمانی چگنی، افزود: با افرادی که اراضی صنعتی را بدون اجرای طرح و صرفاً با هدف افزایش ارزش زمین و سوداگری در اختیار گرفته‌اند، برخورد جدی و قاطع خواهد شد و فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی راکد با هدف آزادسازی این ظرفیت‌ها و واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت، با جدیت دنبال می‌شود.

رحمانی چگنی با اشاره به پایش مجدد پرونده‌های دارای مهلت در جلسات گذشته تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن تعهدات یا نبود پیشرفت فیزیکی متناسب، قراردادها بدون اغماض فسخ خواهد شد.

وی تأکید کرد: آرای صادرشده در این کارگروه در حکم آرای قضایی بوده و از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است و هدف از این تصمیمات، صیانت از حقوق بیت‌المال، جلوگیری از احتکار اراضی صنعتی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران واقعی در عرصه تولید است.

اراضی صنعتی در مسیر بازگشت به چرخه تولید

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس، نیز با اشاره به عزم استان برای تعیین تکلیف اراضی واگذارشده گفت: اراضی صنعتی از سرمایه‌های ملی کشور هستند و باید در مسیر تولید، اشتغال و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.

مجید غلامپور،افزود: در مواردی که سرمایه‌گذاران پس از گذشت سال‌ها اقدام عملی برای اجرای طرح انجام نداده باشند، مطابق ضوابط قانونی، فرآیند فسخ قرارداد و بازپس‌گیری اراضی در دستور کار قرار می‌گیرد تا این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، توانمندی و برنامه اجرایی واگذار شود.

تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های راکد

عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، نیز همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی را عامل اصلی موفقیت این کارگروه دانست و اظهار کرد: هم‌افزایی ایجادشده میان مجموعه‌های مسئول، روند تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های راکد را تسریع کرده و اجرای دقیق احکام قانونی برنامه هفتم توسعه را امکان‌پذیر ساخته است.

مهران خاکساری افزود: هدف اصلی این کارگروه، بازگرداندن اراضی بلااستفاده به چرخه تولید از طریق فسخ قراردادها و خلع ید از اراضی راکد و واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران جدید، توانمند و دارای اهلیت است.

خاکساری خاطرنشان کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده شهرک‌های صنعتی، افزایش بهره‌وری از زیرساخت‌های موجود، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال پایدار، از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای مصوبات این کارگروه خواهد بود و شرکت شهرک‌های صنعتی فارس اجرای این تصمیمات را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.

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