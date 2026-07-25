به گزارش ایلنا، این اختراع حاصل همکاری مشترک مهندس حسین حقیری، مخترع بین‌المللی و برجسته ایرانی، و مهندس حبیب‌الله سلطانی، از مهندسان متخصص و باسابقه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است که با بهره‌گیری از دانش فنی، تجربه عملیاتی و سال‌ها فعالیت در حوزه صنعت، راهکاری نوآورانه برای یکی از چالش‌های مهم مبدل‌های حرارتی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ارائه کرده‌اند.

راهکاری نوین برای افزایش ایمنی و بهره‌وری مبدل‌های حرارتی

حسین حقیری، مخترع بین‌المللی و برجسته ایرانی، درباره این اختراع اظهار کرد: پدیده فولینگ یا رسوب‌گذاری یکی از چالش‌های مهم در مبدل‌های حرارتی مورد استفاده در پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی به شمار می‌رود؛ مشکلی که می‌تواند موجب کاهش راندمان تجهیزات، افزایش مصرف انرژی، افت عملکرد مبدل‌های حرارتی، افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و حتی ایجاد خطرات جدی عملیاتی شود.

وی افزود: اختراع «سیستم پایش فولینگ ضدانفجار» با رویکردی مهندسی‌شده و مبتنی بر فناوری‌های روز، با هدف ارائه راهکاری دقیق برای پایش و مدیریت این پدیده طراحی شده است.

مدیر آکادمی بین‌المللی اختراعات و فناوری وُستا با اشاره به قابلیت‌های این سیستم گفت: این فناوری با امکان پایش لحظه‌ای و هوشمند میزان فولینگ، زمینه تحلیل دقیق وضعیت عملکرد مبدل‌های حرارتی را فراهم می‌کند و با طراحی ویژه ضدانفجار، برای استفاده در محیط‌های صنعتی پرریسک و مستعد انفجار ایمن‌سازی شده است.

حقیری یادآور شد: از مهم‌ترین مزایای این فناوری می‌توان به افزایش قابل توجه راندمان تجهیزات حرارتی، کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، جلوگیری از توقفات ناخواسته در خطوط تولید، ارتقای ایمنی در محیط‌های مستعد انفجار و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی اشاره کرد.

وی که به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص حوزه نوآوری و اختراع در ایران شناخته می‌شود، با بیش از ۵۰ اختراع تخصصی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، از سابقه قابل توجهی در عرصه فناوری برخوردار است و تاکنون چندین مرتبه موفق به کسب مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات تحت نظر فدراسیون بین‌المللی مخترعان (IFIA) شده است.

حقیری همچنین بنیان‌گذار مجموعه نخبه‌پرور «وستا» است؛ مجموعه‌ای با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت که در حوزه نخبه‌پروری و توسعه فناوری در جنوب کشور فعالیت دارد و با ارائه مشاوره‌های تخصصی، در رفع برخی چالش‌های صنعتی و پرورش مخترعان و استعدادهای نوآور نقش داشته است.

تولید انبوه اختراع پس از چهار سال تحقیق و توسعه

مهندس حبیب‌الله سلطانی، دیگر مخترع این فناوری، نیز از متخصصان باتجربه و فعال حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است که پس از سال‌ها فعالیت و تجربه‌اندوزی در صنعت نفت و گاز و بازنشستگی از این مجموعه، فعالیت‌های فنی و تخصصی خود را متوقف نکرده و با راه‌اندازی یک مجتمع فنی و تخصصی در بخش‌های مختلف صنعت، همچنان در مسیر توسعه فناوری و کمک به چرخه صنایع کشور فعالیت دارد.

سلطانی درباره روند توسعه این اختراع گفت: این فناوری پس از طی مراحل مختلف تحقیق، توسعه و مطالعات فنی، اکنون در مسیر تولید انبوه قرار گرفته است.

وی افزود: این پروژه حاصل بیش از چهار سال تحقیق، توسعه و سرمایه‌گذاری گسترده است و پس از طی مراحل کامل مطالعاتی، وارد مسیر ثبت بین‌المللی شده و اکنون در مسیر تولید انبوه قرار دارد.

این متخصص باسابقه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خاطرنشان کرد: این اختراع از جمله نوآوری‌های راهبردی و کاربردی در صنعت انرژی ارزیابی می‌شود، چراکه افزایش بهره‌وری تجهیزات، کاهش مصرف انرژی، مدیریت هزینه‌های نگهداری و ارتقای ایمنی، از مهم‌ترین نیازهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی محسوب می‌شود.

این دو مخترع همچنین از برنامه‌ریزی برای طراحی و توسعه اختراعات جدید و بسیار تخصصی و حرفه‌ای خبر داده‌اند؛ پروژه‌هایی که به گفته آنان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می‌تواند نقش مؤثری در پیشرفت علمی و صنعتی کشور داشته باشد.

آنها اعلام کرده‌اند که قصد دارند در ماه‌های آینده در مسابقات جهانی اختراعات حضور فعال داشته باشند و با ارائه دستاوردهای جدید، توانمندی‌های علمی و فناورانه ایران را در سطح بین‌المللی به نمایش بگذارند.

این اختراع با شماره ۰۵۴۱۶۱/PCT/IB2026 در سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO به ثبت رسیده است.

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