به گزارش خبرنگار ایلنا، احد بهجت حقیقی در سلسله نشست های اقتصادی مولفه های اقتصادی فارس چشم انداز آینده که به میزبانی جبهه اصلاحات فارس برگزار شد، افزود: در تمام اسناد بالادستی بر کوچک شدن حجم دولت تأکید شده بود، اما این هدف نه تنها محقق نشده است، بلکه امروز فربه‌ترین دولت پس از انقلاب را داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با بیان اینکه ریشه ناترازی‌های موجود در اقتصاد دولتی است، گفت: این موضوع می‌تواند یکی از محورهای اصلی نشست‌های آینده باشد و پیشنهاد می‌کنم علاوه بر مدیران دولتی، فعالان بخش خصوصی نیز در این جلسات حضور داشته باشند تا مسائل از زوایای مختلف بررسی شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره جنگ رمضان، گفت: سازمان جهاد کشاورزی فارس در این مدت پشتیبانی عملیاتی بخش کشاورزی را بر عهده داشت.

بهجت‌حقیقی افزود: در این مدت بیش از ۴۴ میلیون لیتر سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی تأمین و توزیع شد و بیش از ۳۲ هزار تن نهاده کشاورزی نیز در اختیار بهره‌برداران قرار گرفت. همچنین بازدید فنی از ۵۲۰۰ دستگاه کمباین انجام و کارت معاینه فنی آن‌ها صادر شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: مبارزه با آفت ملخ در سطح ۲۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان کازرون انجام شد و پایش مستمر مزارع و باغ‌ها نیز به منظور کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی در دستور کار قرار داشت.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی از بخش دام و طیور افزود: معرفی بهره‌برداران برای دریافت تسهیلات تأمین نهاده دام و طیور به مبلغ ۳۸۰۰ میلیارد تومان در قالب ۶۷۲ طرح انجام شد که در ایام جنگ، دو هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به ۳۶۵ طرح پرداخت شد.

بهجت‌حقیقی همچنین از ایجاد خط اعتباری ویژه واحدهای خرد دام و طیور به مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان خبر داد و با اشاره به آمار تولیدات کشاورزی استان گفت: از دی‌ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۲۴ هزار تن گوشت قرمز، بیش از ۳۴۵ هزار تن شیر خام، بیش از ۲۹ میلیون قطعه جوجه‌ریزی، بیش از ۴۹ هزار تن گوشت مرغ گرم و بیش از ۲۰ هزار تن تخم‌مرغ در استان تولید شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس درباره صادرات تخم‌مرغ نیز گفت: امروز صادرات تخم‌مرغ برای حمایت از تولیدکنندگان انجام می‌شود، زیرا در غیر این صورت تولید متوقف خواهد شد.

وی افزود: فارس با سهم ۴.۲ درصدی از ارزش افزوده بخش کشاورزی، رتبه پنجم اقتصادی کشور را در اختیار دارد، اما هنوز بخش کشاورزی استان به صورت سنتی اداره می‌شود و سال‌هاست تجهیزات نوین به این بخش وارد نشده است. ۸.۳ درصد شاغلان استان در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند.

صرفه‌جویی ۱۸۰ میلیون مترمکعبی آب با توسعه ارقام جدید

بهجت حقیقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی اظهار کرد: بر اساس اعلام پژوهشکده جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز، احتمال می‌رود پاییز امسال پربارش باشد، هرچند تاکنون حتی یک سانتی‌متر افزایش سطح زیرکشت نداشته‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: برای حرکت به سمت کشاورزی علمی و افزایش بهره‌وری، استفاده از ارقام زودرس، پرپتانسیل و متحمل به خشکی در محصولاتی مانند ذرت، گندم و کلزا در سطح ۱۸۰ هزار هکتار اجرا شده که موجب صرفه‌جویی ۱۸۰ میلیون مترمکعبی آب شده است. توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر و گیاهان علوفه‌ای متناسب با شرایط کمبود علوفه نیز در دستور کار قرار دارد.

افزایش سطح گلخانه‌ها و توسعه کشاورزی هوشمند

بهجت‌حقیقی از افزایش ۶۹ هکتاری سطح زیرکشت گلخانه‌ای استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: اکنون حدود ۶۰۰ هکتار گلخانه فعال در فارس وجود دارد که معادل چهار درصد گلخانه‌های کشور است.

وی افزود: ۳۸۱ هکتار گلخانه نیز در حال احداث است که برای تکمیل آن‌ها ۶.۴ همت اعتبار نیاز است و با بهره‌برداری از آن‌ها برای سه هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: تاکنون ۱۷۹ هکتار از گلخانه‌های استان معادل ۲۹ درصد آن‌ها به سامانه‌های اتوماسیون هوشمند مجهز شده‌اند و ۲۱۶ سالن گلخانه نیز به این سامانه‌ها تجهیز شده است.

وی ادامه داد: توسعه کشاورزی هوشمند، تجهیز بیش از ۱۲۴ هزار دستگاه تراکتور به سامانه‌های پایشگر، تجهیز ناوگان سمپاشی به ۱۲۴ فروند پهپاد و راه‌اندازی ۵۷ ایستگاه تخصصی پیش‌آگاهی آفات و بیماری‌های گیاهی در ۲۳ شهرستان از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

اجرای نخستین طرح همبستگی آب، غذا و انرژی در خاورمیانه

بهجت‌حقیقی با اشاره به برنامه‌های آینده بخش کشاورزی گفت: اگر پاییز پربارشی داشته باشیم، فرصت مناسبی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری فراهم خواهد شد.

وی افزود: برای نخستین بار در خاورمیانه، طرح همبستگی آب، غذا و انرژی در شهرستان آباده اجرا می‌شود که از مزایای آن می‌توان به صرفه‌جویی ۵۰ درصدی در مصرف آب، مدیریت کم‌آبیاری و افزایش بهره‌وری اشاره کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در پایان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۸۸ واحد صنایع تبدیلی و غذایی در استان ایجاد شده که موجب افزایش ۱۳۲ هزار تنی ظرفیت صنایع تبدیلی، افزایش ۵۳۲ هزار تنی جذب ماده خام کشاورزی، ایجاد اشتغال مستقیم برای ۹۵۴ نفر و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی به میزان ۸۶ هزار تن شده است.

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