اوز در مسیر تکرار یک افتخار ملی/ خیز بلند برای حفظ عنوان پایتخت کتاب ایران
در دیداری راهبردی میان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و فرماندار شهرستان اوز، نقشه راه تمدید عنوان «پایتخت کتاب ایران» ترسیم شد .
به گزارش ایلنا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس، در این نشست ضمن تحسین پویایی فرهنگی اوز، اظهار داشت: اعطای عنوان پایتختی کتاب به اوز، تنها یک رویداد نمادین نبود؛ بلکه محصول سالها مجاهدت فرهنگی مردمان جنوبی است که کتاب را در تار و پود زندگی خود تنیدهاند. امروز که برای تداوم این مسیر هم قسم شدهایم، نگاهها معطوف به بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود است.
مهدی رنجبر در ادامه با تاکید بر لزوم ارتقای شاخصهای تخصصی افزود: برای تکرار این افتخار، نیازمند همت عمومی در سطح استان هستیم. نباید به آنچه تاکنون دست یافتهایم بسنده کنیم؛ چرا که پایتختی کتاب، مقصد نیست، بلکه مسیری مستمر است و از تمامی دستاندرکاران، اصحاب هنر و فعالان عرصه فرهنگ انتظار میرود با نگاهی بلندمدت و با تکیه بر خلاقیت، طرحهای نوآورانهای را پیریزی کنند که بتواند بار دیگر هیئت داوران ملی را مبهوت نبوغ فرهنگی مردم فارس کند.
وی افزود: با تمام توان و ظرفیتهای لجستیکی و معنوی، حامی این حرکت بزرگ هستیم تا آن عنوان فاخر، همچنان بر تارک استان فارس بدرخشد.
از مکتبخانه تا کتابخانه و بخوانیم برای ایران
فرماندار شهرستان اوز، با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، بر ضرورت همگرایی میان مسئولان و نهادهای مردمی تاکید کرد.
فروغ هاشمی افزود: اوزیها بیش از یک دهه پرفراز و نشیب را با شعار محوری از مکتبخانه تا کتابخانه پشت سر گذاشتند و با شعار تحولآفرین بخوانیم برای ایران، گستره فعالیتهای ترویجی خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی و حتی بینالمللی تعریف کردند، بهطوزی که دیگر نه فقط شهرستانی در ۳۵۱ کیلومتری شیراز، بلکه قطبی فرهنگی است تا برای حفظ این جایگاه، کتاب و کتابخوانی به اصلیترین اولویت اجرایی و اجتماعی تبدیل شود.
فرماندار شهرستان اوز، در پایان اضافه کرد: پشتکار و مداومت سختکوشیهای فرهنگی یکایک مردممان شهرمان میطلبد تا با اتحاد فرهنگی دوباره؛ مدلی موفق از حکمرانی کتاب به امید کسب سومین دوره را از آن این شهر جنوبی فارس کنیم زیرا به بلوغی رسیده که میتواند به عنوان الگویی برای سایر شهرهای کشور در توسعه زیرساختهای فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه؛ خودی نشان بدهد.