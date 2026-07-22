انعقاد تفاهم‌ نامه همکاری بهزیستی و شهرداری لامرد با محوریت اورژانس اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، این تفاهم ‌نامه با هدف تقویت حمایت ‌های اجتماعی از افراد در معرض آسیب و آسیب ‌دیدگان اجتماعی، افزایش اثربخشی خدمات تخصصی و مداخله ‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت‌ های مشترک و تسهیل دسترسی جامعه هدف به خدمات مورد نیاز منعقد شده است. ‎⁨

بر اساس مفاد این تفاهم ‌نامه، شهرداری لامرد در زمینه شناسایی و معرفی افراد و خانواده ‌های در معرض آسیب اجتماعی به مرکز اورژانس اجتماعی (۱۲۳)، اجرای برنامه‌ های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، آگاه‌سازی عمومی و بهره‌ گیری از ظرفیت فضاهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری برای اجرای برنامه ‌های مشترک با بهزیستی همکاری خواهد کرد. ‎

همچنین طرفین بر برگزاری نشست‌ ها، کارگاه‌ها و برنامه ‌های مشترک با محوریت پیشگیری از آسیب‌ های اجتماعی، تبادل تجربیات و ظرفیت‌ های تخصصی و پیگیری مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه هدف تاکید کردند.

این تفاهم ‌نامه با هدف تقویت تعامل و هم‌ افزایی میان مجموعه مدیریت شهری و بهزیستی، گامی موثر در مسیر ارتقای سلامت اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ ها و ارائه خدمات هدفمندتر به افراد و خانواده ‌های در معرض آسیب در شهرستان لامرد به شمار می‌رود.

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