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انعقاد تفاهم‌ نامه همکاری بهزیستی و شهرداری لامرد با محوریت اورژانس اجتماعی

انعقاد تفاهم‌ نامه همکاری بهزیستی و شهرداری لامرد با محوریت اورژانس اجتماعی
کد خبر : 1816756
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در راستای اجرای آیین‌ نامه خدمات فوریت‌ های اجتماعی و با هدف توسعه همکاری ‌های بین‌ بخشی در حوزه پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌ های اجتماعی، تفاهم ‌نامه همکاری میان اداره بهزیستی شهرستان لامرد با محوریت مرکز اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و شهرداری لامرد به امضا رسید⁩.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، این تفاهم ‌نامه با هدف تقویت حمایت ‌های اجتماعی از افراد در معرض آسیب و آسیب ‌دیدگان اجتماعی، افزایش اثربخشی خدمات تخصصی و مداخله ‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت‌ های مشترک و تسهیل دسترسی جامعه هدف به خدمات مورد نیاز منعقد شده است. ‎⁨

بر اساس مفاد این تفاهم ‌نامه، شهرداری لامرد در زمینه شناسایی و معرفی افراد و خانواده ‌های در معرض آسیب اجتماعی به مرکز اورژانس اجتماعی (۱۲۳)، اجرای برنامه‌ های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، آگاه‌سازی عمومی و بهره‌ گیری از ظرفیت فضاهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری برای اجرای برنامه ‌های مشترک با بهزیستی همکاری خواهد کرد. ‎

همچنین طرفین بر برگزاری نشست‌ ها، کارگاه‌ها و برنامه ‌های مشترک با محوریت پیشگیری از آسیب‌ های اجتماعی، تبادل تجربیات و ظرفیت‌ های تخصصی و پیگیری مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه هدف تاکید کردند.

این تفاهم ‌نامه با هدف تقویت تعامل و هم‌ افزایی میان مجموعه مدیریت شهری و بهزیستی، گامی موثر در مسیر ارتقای سلامت اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ ها و ارائه خدمات هدفمندتر به افراد و خانواده ‌های در معرض آسیب در شهرستان لامرد به شمار می‌رود.

 

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
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